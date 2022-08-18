台鐵上大聲阿姨吵翻天！女「1通簡訊」解救全場 網全嗨
公共場合中一言一行都需注意，因不適切的行為會影響現場所有人。就有位民眾上網發文，表示某次搭乘台鐵時，遇到一位不停來回走動，並且大聲講電話的阿姨，該行為已嚴重影響她的搭乘品質，於是決定發送出「1則簡訊」，沒過5分鐘便有車長趕來關切、制止，還給乘客一個安靜的搭乘空間。
原PO於Dcard中發文，表示搭乘台鐵時，有位阿姨在走道上來回踱步，且持續用高分貝的音量講電話，這令她忍無可忍，直接傳簡訊到台鐵客服投訴，傳完約5分鐘的時間，就有名車長快速衝到那位阿姨面前，並大聲的說：「講話小聲一點可以嗎！？」，阿姨立刻愣住並閉上嘴巴，令原PO感到非常開心，並鼓勵大家「真的可以運用台鐵、高鐵的檢舉專線， 還給耳朵最舒適的環境！」
接著她提供台鐵與高鐵的客服，供有需要的民眾使用。台鐵客服，手機可以直接撥打：02－2191－0096，傳簡訊、聽障人士服務專線：0921-765-125。高鐵客服：手機申訴→高鐵線上申訴客服，客服專線：02－4066－3000。
網友回覆「竟然可以這樣嗎？以前遇過一個講手機很大聲的，而且講超久真的很痛苦」、「車長辛苦了」、「這個真的超級方便～車長也很帥」、「之前也遇過相同問題，解決方式也一樣。唯獨不一樣的是，阿姨還是非常大聲，後來車長直接用廣播的」。 （編輯：李惠婷）