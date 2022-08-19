開學博客來「各校用書查詢」不怕買錯 小1用品整套免3千
暑假就快要結束了，新學年孩子的書包、文具、參考書準備好了嗎？博客來從即日起到9/17推出「開學祭」用品展，將開學所需要的東西分門別類，可以快速找到需要的，此外，今年更是貼心的推出「111學年度上學期各校用書版本查詢」，對於腦容量小的家長來說，可以直覺購書，不用擔心買錯版本！同時還有文具懶人包一次買齊，小一生必備的護脊書包，推出早鳥5件組包含書包、筆袋、水壺、餐袋、防雨套，特價2750元，一包搞定。
根據博客來銷售觀察，暑假開始至今「參考書」銷量已成長超過5成，以三、四年級「自修」買氣提升最多；今年首度推出「111學年度上學期各校用書版本查詢」智慧選書功能，透過縣市、學校即可選購國小各校對應課本版本，讓家長可省時方便查找選購參考書。自修、評量講義、測驗卷參考書、輔教材品項破千種，破盤價59折起，收錄康軒、翰林、南一等各大參考書品牌，8/23前消費滿399元再93折。
開學季即是文具用品的銷售高峰，根據博客來銷售統計，8月份文具用品買氣較平日業績成長超過2成以上，以限定款文具套組最受歡迎，像是「開學文具懶人包」內含足夠各種應用學科的20種文具，特價只要599元，一次買齊所需文具。近一步分析購買輪廓，購買主力以女性為主約占8成，集中在40歲左右有育兒需求的家長，近期熱銷的文具品牌前三名分別為KOKUYO、MIDORI、TOMBOW日本蜻蜓，皆為日系人氣文具品牌。
此外，小一新生需要的護脊書包，有日本百年品牌小學生書包SEIBAN，8/31前特價12,150元，現省2,350元；挪威Frii-輕量護脊22L書包，隨機送筆袋/便當袋，8/31前特價2,980元；台灣品牌夢想家U型護脊減壓磁扣書包，早鳥5件組包含書包、筆袋、水壺、餐袋、防雨套，特價2750元，一包搞定；購買指定參展品滿599元，享櫻桃小丸子-皮革書包icash2.0加購價199元，購買指定童鞋、書包單筆訂單滿888元，送100元圖書禮物卡，送完為止。