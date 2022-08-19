徠卡這麼潮很可以！攜手BAPE、STASH翻玩聯名相機

德國經典相機品牌徠卡，旗下的D-Lux 7輕巧型的街拍相機與街頭服飾品牌BAPE跨界合作，推出了推出D-Lux 7 A BATHING APE X STASH 特別版，整台機身充滿了街頭潮流元素，包含BAPE® 標誌性的ABC CAMO外觀，APE HEAD徽章，並標有美國塗鴉藝術家STASH的獨特野性風格標誌，整台機身街頭的潮流感十足，黑色版由徠卡相機銷售價 65,800元、銀色版由A BATHING APE獨家銷售。
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向來徠卡的聯名款相機都會吸引收藏家下單，這次結合了街頭服飾品牌BAPE（A BATHING APE）預料會引起一股炫風！徠卡認為街頭攝影是一種藝術，也是非常直接的紀實攝影，與街頭服飾、街頭藝術這兩種藝術形式一樣，都善於捕捉城市潮流。徠卡將這三個創意分支結合在一起，推出一款特別版輕巧相機：徠卡D-Lux 7 A BATHING APE X STASH ，相機規格與標準機型相同，包括4/3英寸光學元件，帶有光學圖像穩定功能的快速變焦鏡頭。其焦段範圍為（等效35mm相機）24-75mm，光圈範圍為f/1.7-2.8，支援4K 30fps和Full HD60fps的影片拍攝。黑色版售價為65,800元，配備一條背帶、一個特別設計的防塵袋，以及可隨鏡頭的伸縮而開合的自動鏡頭蓋。
STASH為紐約塗鴉界的先驅之一，將圖形塗鴉元素和字體融入商業產品設計，吸引了大眾目光，在聯名款機身上也能看到其塗鴉。同樣來自街頭的 A BATHING APE該品牌自1993年成立以來，在超過28年的時間裡一直是街頭時尚的象徵。到目前為止，它已經生產了不少極具標誌性的設計專案、原創圖案和人物，如 APE HEAD，BAPE CAMO，BAPE STA等。