NOW早報／余苑綺病危哭求余天「放我走」　李亞萍淚崩

我是廣告 請繼續往下閱讀
余天表示要先離開回家用餐，晚上會抓時間過來，眼神哀戚凝重，一度說不出話，透露余苑綺有比手勢求他「放我走吧」，余天則痛心地說：「我怎麼可能讓她走！」隨後李亞萍也上準備按電梯上樓，崩潰到說不出話，瘋狂擦淚，表示：「我真的不知道怎麼辦，我苦命的女兒啊，謝謝大家。」
被問到女兒病況，余天一臉哀傷地說：「狀況非常不好，早上就有被通知，本來早上要去林佳龍那邊的記者會，我已經到了樓下，院長打電話給我說，女兒狀況不好，所以我就趕來了，現在意識不是很不清楚，現在她老公在，我們回去可能吃個晚飯再來，病房太多人。她用比的說，叫我讓她走了，我怎麼捨得，怎麼可能讓她走，我說不可以，拜託！」
跨世代／籲挺18歲公民權 蔡英文：讓年輕人決定國家未來
《NOWnews今日新聞》昨（18）日於台北喜來登飯店舉辦「跨世代論壇」，邀請總統蔡英文等跨黨派政壇人士蒞臨演講、座談。蔡英文表示，18歲的權利義務不只要在民事法規修正，更重要的是要讓年輕人享有完整公民權，一起決定國家未來，這才是權責相符；她說，參與政治除了選舉、擔任幕僚，還有很多管道，大家在專業領域中積極展開對話，這是很重要的環節。年底18歲公民權複決的這條路門檻很高，今年11月26日要請大家一起投下同意票，讓公民權年齡下修這個議題變成台灣在這階段最重要的社會力集結。
蔡英文昨日於「跨世代論壇」開幕致詞時表示，感謝《NOWnews今日新聞》多次以修憲為主題舉辦論壇，聚集跨黨派朋友及民間夥伴持續交流想法。
蔡英文說，憲改議題當中，保障18歲公民權是朝野有共識的事情。行政院在前段時間把國家法律通盤檢討後，在行政、立法可以做得到的範圍內，把民法成年下修，明年1月1日開始就要生效，18歲的成年人可以行使、承擔民事權利與義務。
「但公民權的部分，就必須要修憲」，蔡英文說，18歲的權利義務不只要在民事法規修正，更重要是要讓年輕人有完全責任能力，承擔國民責任跟義務，享有完整公民權，一起決定國家未來，這才是權責相符。
蔡英文說，有越來越多年輕人挺身而出，投入公共領域，促成更多改變，政府也在升學、就業、租房、創業等面向上，準備一系列政策相挺，希望給年輕人支持、減少負擔，讓大家有更多機會實現想法與創意。
另外，也非常期待年輕人對公共事務的熱忱，一樣受到支持跟肯定，希望讓更多年輕人成為台灣守護民主的力量。
蔡英文表示，今年的論壇主題是「一起跨入更好的世代」，在一個更好的世代，希望達到18歲公民權保障，也可以繼續思考，讓年輕人透過更多面向改變社會。
「我要鼓勵大家，參與政治除了選舉、擔任幕僚，還有很多管道」，大家在專業領域中、關心的社會議題中，積極展開關於民主價值、公共議題的對話，這就是很重要的環節。
蔡英文表示，強健的公民社會可以打造出更生氣蓬勃、充滿希望跟想像力的民主，請大家把熱忱盡情擴散到社會的不同角落，這都是深化民主、鞏固民主的實踐。
蔡英文說，昨天在這裡也要相互鼓勵，因為年底18歲公民權複決的這條路門檻很高，需要965萬張同意票。今年11月26日，要請大家一起投下同意票，讓這個議題變成台灣在這階段最重要的社會力集結，也希望透過保障18歲公民權，一起打造落實權責相符及世代正義的憲政體制。
今日天氣／熱！宜花東高屏飆破36度高溫 午後雷雨稍減緩
中央氣象局預報，今（19）日東南部地區及恆春半島地區仍有可能整天不定時有陣雨或雷雨，其餘地區則逐漸轉為多雲到晴的天氣。清晨西半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區則可能有局部短暫雷陣雨，不過降雨範圍減小，也較為短暫。
溫度方面，今日各地高溫約落在33至35度，高屏地區及東半部地區容易出現36度以上的高溫，尤其花東地區可能會達到38度的極端高溫。
藝人艾成墜樓身亡！雙親接噩耗急赴台奔喪 抵達桃機
藝人艾成17日上午，在蘆洲租屋處墜樓身亡，遠在馬來西亞的家人接獲消息後，立刻趕來台灣，據悉，他的爸爸、媽媽、弟弟、姐姐、姐夫等7位家人已抵達機場，但基於防疫規定，將由專車送往防疫旅館，居家檢疫3天。
艾成逝世的消息傳出後，震驚演藝圈，其所屬的哈利路亞家教會曾英欽牧師昨（18）日也出面表示，艾成生前3天狀態無異，天天到教會報到，「禮拜天、禮拜一、禮拜二我們都還在這裡，大家一起敬拜，他還講一些很感性的話，沒想到禮拜三意外出現，我整整哭2天，不捨這個年輕孩子。」
而痛失摯愛的王瞳，17日下午離開板橋殯儀館時，更是需要友人攙扶才得以步出，神色相當哀戚，雙眼疑似哭到微腫起，且些微呆滯，讓人相當不捨，目前王瞳仍由家人、教會兄弟姊妹24小時輪流陪伴，以幫助她度過這段最難熬的時間。
Bump公開證據了！當事人還原真相 吼外交部出面給個交代
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
Youtuber「好棒Bump」因踢爆柬埔寨詐騙台人事件，被眾人譽為吹哨者。他5月發的片中曾提到，年初去杜拜營救台人時，求助我國外交部駐杜拜辦事處受阻，16日外交部卻對此發聲明稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，Bump倍感無奈，17日於個人IG正式與政府宣戰，昨日也上傳影片，邀請當時受困於杜拜的當事人還原真相，並怒吼請外交部長吳釗燮出面解釋。
Bump於昨（18）日晚間發布影片，與受困人林姓男子一同說明完整事件。林姓男子表示，去年12月時他因受騙被困杜拜阿爾巴沙，第一次向外交部駐杜拜台北商務辦事處求助時，對方表示會為其報警，可等待一天毫無音訊，再次聯絡後，對方改口稱無法幫忙，請他繼續等待消息。後續林姓男子持續向辦事處發電子郵件聯絡，可辦事處卻回覆杜拜當地公司不會無故扣押員工護照，請他們自己與公司協調拿回，或者向當地警局申訴，令他感到相當離譜。
林姓男子也曾改變策略，詢問辦事處是否能直接開車到公司樓下接應，也說明因自身語言不通，希望人員能協助他們到警察局報警，可以上要求皆被拒絕，最後甚至向他說：「那你只能自己想辦法了」。後因人蛇集團預計將他轉移到柬埔寨，林姓男子決定賭一把跳樓逃生。逃出後Bump請林男向辦事處申請臨時護照，對方回應沒有護照，後續到辦事處門口申請，也被回「誰來講都一樣，現在就是沒有護照」。
Bump擔心林男簽證即將過期，於是寫信至總統府確認，而就在總統府回函當天，早上時去電辦事處仍拿不到護照，中午接到總統回函，下午辦事處就表示護照來了，林男直呼：「哪有這麼巧的事情」。
Bump更強調，林男逃出後的機票、防疫旅館和防疫計程車皆由他協助處理，沒有多收一分錢。他也表示，若當初政府和外交部有去救人，怎麼會輪到身為普通老百姓的他出面，且做這些事也並非為了得到大家的掌聲，而是受到被困者父母懇切的請求，且再次強調「他們在找我之前，難道不是先去找外交部嗎？」，最後他怒喊，請外交部長吳釗燮給他一個交代。
網友回覆「Bump加油！！你真的辛苦了，幫助了很多人」、「因為你的影片，香港最近幾天也開始關注柬埔寨的事件了，現在幾乎每個人都知道了，感謝你的付出，減低了很多很多的受害者，代香港人謝謝你」、「BUMP謝謝你讓這件可怕的事可以被看見，還有為受害者的付出」。
冰箱「耗電元兇」找到了！台電教2招不漏財：省電又方便
冰箱是現代人的生活好幫手，幫忙主婦們保存冰品、青菜水果食材，但你知道使用冰箱也有耗電地雷嗎？台電最近於臉書粉專抓出冰箱耗電元兇，指出「一動作」是漏財地雷，傳授「2招」省電又方便。
台電於臉書粉專《台電電力粉絲團》表示，打開冰箱若找不到東西，這時冰箱冷空氣也正在外漏。台電解釋，當打開冰箱門開太久時，恐會讓冰箱內的溫度升高，壓縮機為了降溫而運轉耗電。台電也傳授4句省電口訣「定期清理，好找好拿，想好再開，拿好就關」。
不僅如此，台電還曝光「2招」方便找食材又省電：
一、食材分類擺放或在門上標示位置：來減少開冰箱翻找食材的時間。
二、定期清理只放七八分滿：不塞滿，讓食材看的見、冷空氣也能流通。
台電過去也在臉書上提醒民眾，家中冰箱需要斷捨離，倘若冰箱塞得滿滿，恐會導致冷空氣無法順利流通，不僅耗電還會降低保冷效果，「可能一打開食物就崩落」。
台電還傳授清理冰箱6訣竅，一、先拔掉電源插頭；二、清掉過期/腐壞的食物；三、使用天然/中性的清潔劑；四、不要使用廚房的抹布，會有油污或鹽分；五、磁條、底部與周圍也要清，周圍應照說明書指示留有散熱空間；六、用乾布擦拭掉插頭/插座上的灰塵，避免積污導電引發短路。
冰箱清潔完成後，切記在使用上注意3原則，包括保持不放超過7-8分滿、可分類分區擺放或加上標示、減少開門時間，才能聰明省電用冰箱。台電最後強調，溫度設定以不傷害食物保存為原則，適當即可，不一定需調到「強」。（編輯：賴禹妡）