詹子晴創業遇冤枉路 忽略一關鍵「花好幾百萬打官司」
「副業女王」詹子晴（丫頭）近來上李岳訪談節目《李岳Fun4夜》，大方分享自己獨到創業心法，希望助有心創業的觀眾，創業路能少跌些跤。提起詹子晴國際連鎖手搖飲店當初的商標之痛，她說：「相信很多人第一次創業根本沒想那麼多，提醒只要你有想創業，自己的品牌、logo真的先註冊再說，不會花你太多錢，一定比你之後被註冊走要花的錢來得划算多了。」感嘆當時花好幾百萬打官司把名字要回來，希望大家不用花錢走這個冤枉路。
詹子晴鼓勵大家平時就要做些投資或是創業，她熱心跟大家分享一個觀念：「不管是不是演藝圈的人，即使你現在有個穩定的工作，你都應該有個Plan B，永遠都要想好我的Plan B在哪，如果今天突然被炒魷魚、被減薪、突然身體出狀況無法工作沒了經濟來源，這不是每個月存一點錢就可以解決的問題，多一個Plan B是讓你的生活更有機會財富自由，有意外狀況也能比較安心。」
談到乾拌麵品牌，詹子晴表示公司很多流程，為了省人力成本，都親力親為，沒請什麼員工，目前主要就她和老公2人在經營，處理貨物問題、採購、財務她都一樣一樣學，加上現在做了電商很多事情都簡單很多，行銷方面詹子晴深諳口碑行銷的力量，雖然剛開始是靠自己宣傳，但東西如果好吃，商品本身會說話，「東西如果好吃不用我再賣力宣傳，消費者會自己分享給朋友，我現在不用花太多心力在宣傳上，已經效益很大了。」
詹子晴14歲開始打工，「小時寫我的志向，我是寫老師或護士，想當老師是因為寒暑假都可以放假。」她說創業最難的就是起步，後來就會越來越順，「不要小看自己，做任何副業或投資一定要是自己有興趣的。」詹子晴自己第一個副業，就是因為喜歡喝酒，才和朋友合夥開酒吧，「有時要想你創業的動機跟初衷是什麼。」