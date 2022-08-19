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高溫飆38度！「熱帶大陸氣團」來襲　2地區恐熱到破紀錄

▲溫度部分，氣象局針對5縣市發布高溫警訊，最高溫飆38度。（圖／NOWnews資料照片）
▲溫度部分，氣象局針對5縣市發布高溫警訊，最高溫飆38度。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-08-19 06:28:20

中央氣象局表示，今、明（19日、20日）兩天臺灣各地及馬祖大多為多雲到晴，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；今日東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、宜蘭、雲林以南沿海空曠地區及澎湖有較強陣風，中午起馬祖地區亦有較強陣風。

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溫度部分，氣象局針對5縣市發布高溫警訊，今天中午前後臺東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，請注意。

▲（圖／氣象局提供）
▲氣象局針對5縣市發布高溫警訊。（圖／氣象局提供）
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(18日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴熱，花東縱谷的高溫約在38度，需注意防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨；今日恆春半島仍有局部短暫陣雨的機率；各地區氣溫：北部24至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至38度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日至週二（20至23日）在華中創歷史高溫之「熱帶大陸氣團」，其又乾又熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨逐日減少，僅侷限於小範圍山區，各地「晴朗酷熱」，氣溫逐日升，下週一、二北部及東半部將出現「極端高溫」，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；要特別注意防曬、防中暑。

下週三、四（24、25日）「熱帶低壓或颱風」或其外圍影響，台灣附近水氣增多，但各地受影響的程度，模式仍在調整。

吳德榮指出，最新(18日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，下週日（21日）台灣東南方有「熱帶低壓或颱風」活動的機率，大致往西北移動；下週三（24日）接近巴士海峽，但不確定性範圍很大（橫跨台灣東部海面、台灣至呂宋島）；且各國模式模擬結果存有不小差異。故是否成颱？何時成颱？是否會進入台灣的警戒範圍？皆為持續觀察的重點。（編輯：孫唯容）

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