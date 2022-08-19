痛失艾成首發聲！王瞳整夜沒闔眼 哭到癱軟悲吐「4字」
男星艾成17日被發現在自家墜樓身亡，老婆王瞳聽聞噩耗後急赴板殯，走出時神色哀戚，哭到需要旁人攙扶，也傳出王瞳返家後過於哀傷，整夜未闔眼，讓外界既心疼又擔心，昨（18）日艾成及王瞳所屬的哈利路亞家教會已出面發聲，透露王瞳已打破沉默，強調「她很平安」。
據了解，艾成16日因心情不佳，情緒非常不穩，雖有和老婆聊過，王瞳卻因有工作行程需到宜蘭，便找來兩位教友陪伴，未料仍發生憾事，艾成墜樓後遺體被送到板殯相驗，王瞳也從宜蘭趕回台北，做完筆錄後到板殯見艾成最後一面，離去時被旁人攙扶，遭受打擊的模樣讓人十分心疼。
面對外界的關心，教會透露王瞳目前的狀況，有教會弟兄姊妹及家人24小時輪流陪伴，幫她度過最煎熬的時光，同時也表示王瞳和艾成彼此十分相愛，都有穩定的生活，如今艾成離開，無疑對王瞳是一大打擊，傳道士邱宇飛也透露，雖然王瞳很傷心，不過有開口說話，「她強調她很平安」。
根據《中時新聞網》報導，親友關心王瞳狀況，會定時提醒王瞳要進食，即使吃不下東西，也要喝流質食物，而王瞳歷經喪夫之痛，接到友人的關心訊息後，回傳「我好難過」4字，令人看了相當心疼。（編輯：賴禹妡）
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