中國爛尾樓風暴蔓延！傳多地出動公務員「買房救市」

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其中，爛尾樓的數目以河南省最多，有66處，接著則是陝西省和湖南省。有業主無奈表示，若不是迫不得已，沒人會願意做出停貸這種事：「停貸意味著首付和前期的利息都沒了。現在買房哪個不是東拼西湊掏空好幾個錢包，負債累累？哪個爛尾樓業主首付不是幾十萬，背著百十來萬的貸款，房子都沒了不及時止損，還要繼續還貸嗎？」
專家警告，停貸風波恐怕會對中國經濟造成嚴重影響，因為涉及者多數為中產階級，是經濟貢獻的主力，還有收不回貸款的銀行也成了受災戶，擔心若停貸風波持續擴大，恐造成商業銀行暴雷，進一步引發金融危機。
眼看爛尾樓的問題遲遲沒能解決，報導指出，中國除了中央政府推動一系列政策，地方政府也努力推出政策救市，鼓勵公務員多多買房。從中國網上近日流傳的影片來看，湖南常德市石門縣縣委領導近日在當地房產交易會開幕典禮時說：「希望在今天的會上，各位同志們、各位領導，要帶頭購房。買了1套買2套，買了2套買3套，買了3套買4套。」
此外，泗縣官方微信公眾號，也在同一天發布了《關於共創房地產業繁榮的倡議書》，內容提到廣大公職人員應積極響應，帶頭抵制安置房違規交易，發動身邊親友，以實際行動參與購房活動，攜手推進泗縣房地產市場平穩運行，也引來不少中國民眾批評，認為泗縣官方的《倡議書》內容是在胡鬧。