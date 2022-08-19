「去台灣代購」被騙！大馬女下機受困柬埔寨 最後訊息曝
柬埔寨詐騙案風波延燒，不僅台灣有民眾受害，接連香港、中國、馬來西亞都傳出有人受困、遭虐淪為「豬仔」，一名來自馬來西亞檳城的女網友向當地媒體透露，她的女性友人在網路求職，看見「到台灣做代購」的工作，沒想到卻被帶到柬埔寨一去不復返，至今失聯，親友焦急地向警方求助，依然找不到其友人的下落。
綜合《FTopNews新聞最前線》與當地媒體報導，一名女網友聲稱，自己年僅20多歲的朋友，8月在網路上看到徵才訊息，工作內容是到台灣做代購，為期五天，酬勞有3000馬來西亞令吉（約新台幣2萬餘元），還包機票和住宿費用。
女網友表示，友人和另一名新加坡友人一起接下這份工作，先在15日飛往吉隆坡會合，隨後飛往柬埔寨，並當地隔離3天，14日飛抵柬埔寨後，朋友有傳訊息報平安，怎料，詐騙集團還特別購買分段機票，分別是從馬來西亞飛柬埔寨，另一張則是從柬埔寨飛往台灣。
結果友人一到柬埔寨就表示「飛往台灣的機票有問題，需要住宿一晚」，一抵達人就被帶去宿舍，隨後女網友就收到朋友求救訊息，可能被逼迫從事不法活動，宿舍還有其他受害者。
女網友指出，朋友的確是看在錢的份上才會心動，沒想到卻是一場騙局，但是「我朋友相信對方，因為他們提供逼真的公司名稱、代購圖片和網址」，她也很後悔這麼晚才查對方提供的公司名稱和資料都是假的，不然一定會阻止朋友出國，現在朋友回不來，家人雖然已經報警，但目前仍沒有好消息，希望不要再有受害者上當。（編輯：孫唯容）