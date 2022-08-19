NBA／爵士對Mitchell最新要價曝光 索要6首輪加Barrett
猶他爵士今年夏天開始聽取Donovan Mitchell的報價，紐約尼克對這位年輕的明星後衛相當感興趣，根據ESPN知名媒體人Stephen A Smith的爆料，鹽湖城方面開出至少6首輪加上RJ Barrett的交易價，恐怕將讓紐約方面難以承受。
上賽季結束之後，爵士率先賣掉了當家中鋒Rudy Gobert，從這筆交易中得到Malik Beasley、Patrick Beverley、Walker Kessler、Jared Vanderbilt、Leandro Bolmaro，可說是收穫豐富。
而此次操作也給了爵士管理層底氣，在Mitchell的交易案上相當強硬，堅持要拿到豐厚的報酬才會同意。而球團也沒有一定要賣掉自家球星，若價碼談不攏，也可能讓他留隊。
在這樣的情況下，尼克想要推動交易，得開出打動對方的報價，Smith在節目中透露，「爵士隊並不想要Julius Randle，我聽消息人士說他們並不想要這位球員。尼克很希望得到Mitchell，但是爵士隊向他們要價最少6個首輪選秀權以及年輕的RJ Barrett。」
根據此前報導，尼克不希望在交易中加入Barrett，他們沒有興趣在Mitchell交易中付出太多。若按照目前情況，這筆交易談判可能陷入到死局。