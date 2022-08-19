名家論壇》黃創夏／窘！朱立倫自毀之登陸策略

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此時此刻，朱立倫派去的國民黨副主席夏立言仍還在隔離當中，如果在隔離旅館中看到央視報導習近平的「殲滅國民黨重要戰役」的懷舊之旅，不知道心中將有何感想？
妄想「對話」，派出夏立言登陸的朱立倫對於現狀，竟然還無察覺和感受嗎？
夏立言出發的那一天，不只解放軍還在台海軍事演習，而且公告了統一台灣的白皮書，其中拿掉了「自治」、「不派官員」和「不派軍隊」的文字，說穿了這就是新的習近平「一國兩制之台灣方案」，把台灣界定得比香港都更低階，而且又是徹底撕毀當年連蔣經國都痛斥只是統戰陰謀的「葉九條」！
在那個時候，朱立倫就該立即下令夏立言停止行程，立即取消機位，因為這不只是要向習近平抗議，而且也是對於國民黨的蔣經國一生反共和革新保台的信念致敬！
朱立倫當時沒有這樣做，現在再度被習近平訪視瀋遼戰役紀念館而在此羞辱，自取其辱，莫此為甚！
毫無疑問，那些長期吃衙門飯、缺乏直接民意洗鍊的政治人物，往往會有一種「隻言片語安天下」的不切實際之幻覺！
這種幻覺在那些宮廷保姆扶植長的貴公子、還有建制派外交體系養成的外交官，特別明顯，他們以為自己可以是《東周列國制》的藺相如或是《三國演義》中的諸葛孔明，羽扇綸巾，談笑間，強虜灰飛煙滅。
回到真實的世界，明明沒有實力，卻自以為自己的三寸不爛之舌足以舌燦蓮花，最後慘不忍睹的只有這些說客，沒有如許多史冊上，如酈食其當廷被暴劣齊王丟入大鼎烹煮，就已經是萬幸了！
敬告朱立倫和夏立言，你千萬不要幻想這一回你去了中國，還會有2005年那時的連戰所受到的樣板待遇，絕對不會有小學生在唱：「連爺爺，你回來啦、你終於回來啦‧‧‧」
你會面對的是國民黨內的年輕世代從政黨員們，他們因為選情可能會被你和朱立倫搞到「灰飛煙滅」，正在高唱：「夏爺爺，你別回來，你千萬別回來啦‧‧‧」
持平而論，兵凶戰危，兩國之間劍拔弩張，如果能夠彼此透過溝通和對話而能消弭兵災，確實有所必要！
朱立倫和夏立言的糊塗就糊塗卻在於：搞不清楚自己的地位和實力！
最關鍵的就是「對話」中的「對」，必須是「對等」的「對」！
中南海那些人的腦袋一向僵化，還停留在前現代的封建帝國思維，他們還有著和讓大清帝國由盛轉衰的乾隆皇帝一樣，昧於世界局勢、輕視國際規範，自居「天朝」，當時看不起大英帝國，現在也自以為可以超英趕美。
請問朱立倫和夏立言：中國共產黨怎麼會把一個在台灣早就岌岌可危的沒落政黨放在眼裡？
退一萬步來說，劉結一或汪洋也是根本沒把你倆放在眼裡，連起碼的「外交泡泡」待遇都吝於處理，是否能見到劉結一，還在未定之天。
朱立倫和夏立言你們知道這是代表什麼嗎？
代表的是劉結一這樣的低位階中國國務院官員，都還可以拿翹，要對夏立言「聽其言、觀其行」，想想在2005年的時候，胡錦濤可是和連戰肩並肩並行，如今淪落到要看劉結一的心情和臉色，朱立倫和夏立言，羞也不羞？
這樣的羞辱，有一點血性，早就該拂袖而去，哪還唾面自乾的非去不可！
這樣子的朱立倫和夏立言，當然會得不到台灣人民的理解與信任、也會讓美國感到很困惑，搞不懂「親美親在哪？」
對於民進黨，夏立言和朱立倫更是天下掉下來的禮物，當然會大張旗鼓地撻伐！
然後，連國民黨的年輕世代都受不了，既然阻擋不了前去，那就只能齊聲高喊：夏爺爺，你別回來了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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