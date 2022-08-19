台股早盤平盤上下震盪　面板與生技醫療族群好亮眼

美股四大指數昨（18）日皆收漲，其中費城半導體指數漲逾2%。台北股市今（19）日早盤在平盤上下遊走，權值股台積電早盤在平盤以下小跌2元，來到518元，聯電也走高0.7%。今日面板族群亮眼，早盤群創、友達與彩晶約漲3%左右。還有生技醫療族群紅通通，台微醫與益得飆漲停，IC設計也表現不俗。
美股道瓊指數18日上漲18.72點，或0.06%，收33999.0點；那斯達克指數上漲27.22點，或0.21%，收12965.34點；標普500指數上漲9.7點，或0.23%，收4283.74點；費城半導體指數上67.6 點，或2.28%，收3037.8點。
台北股市今天開盤跌2.4點，加權股價指數以15394.36點開出，早盤在平盤上下震盪。權值股台積電早盤在平盤以下小跌2元，來到518元。聯電漲0.7%，來到42.8元。其他，南亞科、旺宏漲逾1%。面板族群表現亮眼，如群創漲3%以上，友達漲1.5%、彩晶漲逾2%。另外，大立光、國巨也逆勢走升漲0.7%。
而今日盤面焦點為生技醫療族群，台微醫與益得飆漲停，台生材漲近9%，另外，合世、健喬、杏國、佰研、ABC-KY漲3到6%，亞諾法漲逾2%，華廣、杏輝、承業醫、永裕、東生華等漲1%。IC設計也表現不俗，海德威漲6%，智原、聚積、富鼎、茂達、創惟、亞信、佑華、創意漲超過2%。