徐榛蔚遲到還趕人 Kolas曝：族人不爽、豐年祭提早結束
花蓮縣由泛藍陣營長期執政，近年傅崐萁、徐榛蔚夫妻更是縣長、立委輪流當，花蓮更被不少人戲稱「花蓮國」。民進黨此次派出有原住民身分的前總統府發言人Kolas Yotaka出馬挑戰縣長，引發諸多關注。Kolas昨（18）日深夜在臉書表示，自己到部落參與祭典，卻在徐榛蔚要到現場時被趕走，族人對此不滿不願與徐共舞，就連領唱者都丟下麥克風，讓當天儀式提早結束。Kolas感嘆，民主時代，沒有誰可以叫誰滾蛋。她很遺憾徐榛蔚或她的幕僚竟做出這種要求，花蓮是屬於大家的，不是屬於徐榛蔚的，終結恐怖統治，拒絕王權橫行，這就是自己參選的原因。「只剩100天？不短，已足夠我跑完、講完、勝選」。
Kolas說，8月14日晚間受邀前往花蓮縣玉里鎮Afih (阿飛赫部落)參加祭典，自己抵達時間為晚間9點前後，據聞此時現任縣長徐榛蔚比預定抵達時間遲了將近2小時，祭場入口早早有穿著背心的人牆排隊等候縣長駕到，顯然已經不知等多久，仍不知道現任縣長要不要來。
Kolas說，自己抵達之後，與族人共舞，相談甚歡，大約晚間10點，原本就正要離開之際，說巧不巧，有人受託且為難地來我耳邊輕輕告訴她，因為徐榛蔚終於要進場，要求候選人Kolas先離場。
事後據聞，當地部落有族人對此要求不滿，認為不該為了徐榛蔚要來，就請原本的客人Kolas離開，因此不願與徐共舞，領唱者對這種鴨霸的行徑無法認同，當場丟下麥克風拒絕進行，並因此人潮散去，最後便提早結束當天的儀式。
Kolas說，因為徐榛蔚要來競選所以Kolas就得離開？要誰來就來、要誰走就走？民主時代，沒有誰可以叫誰滾蛋。她很遺憾徐榛蔚或她的幕僚竟做出這種要求。
Kolas強調，自己一直以來都尊重徐榛蔚，也希望徐能尊重她。花蓮是屬於大家的，不是屬於徐榛蔚的。部落是屬於部落的，不是屬於徐榛蔚的。民主本來就應該要百花齊放，沒有誰是永遠的王，現任的縣長要有基本的民主素養才對。
Kolas說，獨裁戒嚴的行為該回到上個世紀，不屬於這裡。要她離場事小，但壓迫花蓮人事大。今年的縣長選舉大家理應公平競爭，比能力，比遠見，花蓮的未來，由花蓮人民自己決定。終結恐怖統治，拒絕王權橫行，這就是自己參選的原因。「只剩100天？不短，已足夠我跑完、講完、勝選」。