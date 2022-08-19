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同是過來人挺王瞳！吳淡如淚憶弟過世：弄得我像兇手

▲藝人艾成17日墜樓身亡，享年40歲，妻子王瞳面對伴侶驟然離世，神情憔悴，幾天來都吃不下東西，還面對各界質疑聲浪。（圖／記者陳苾暐攝影,2022.08.17）
▲藝人艾成17日墜樓身亡，享年40歲，妻子王瞳面對伴侶驟然離世，神情憔悴，幾天來都吃不下東西，還面對各界質疑聲浪。（圖／記者陳苾暐攝影,2022.08.17）

編輯中心/綜合報導

2022-08-19 10:09:372022-08-19 10:09:52

藝人艾成17日墜樓身亡，享年40歲，妻子王瞳面對伴侶驟然離世，神情憔悴，幾天來都吃不下東西；不過艾成的死訊傳出後，有不少酸民湧入王瞳的臉書、IG留言攻擊，讓王瞳一度把版面關閉；對此，曾經歷弟弟過世傷痛的作家吳淡如表示，很多事情沒有為什麼，當初弟弟想不開時，也讓她相當內疚「弄得自己都像兇手了」，面對這個傷痛花了7、8年才恢復，逝者已矣，期盼外界留給艾成家屬空間。

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艾成17日在蘆洲住宿墜樓身亡，昨天晚間在馬來西亞的家人接獲消息後，他的爸爸、媽媽、弟弟、姐姐、姐夫等7位家人趕抵台灣，王瞳面對艾成的離開，王瞳情緒難以平復，艾成及王瞳所屬的哈利路亞家教會透露王瞳近況，表示「她強調她很平安」。

▲吳淡如談「拔管」案。（圖／記者林調遜攝 , 2017.11.20）
▲吳淡如談當年小弟離世，面對好奇者的質問或疑難，「弄得自己都像兇手了」。（圖／記者林調遜攝 ）
面對艾成離世，吳淡如昨晚也在臉書有感而發，她表示，自己也遇過類似的遭遇，自己的小弟從小品學兼優，一路從建國中學念到台大電機系，卻因感情問題想不開，「我們真的沒有人知道，他的心裡有那麼沉重的悲傷，不知道什麼時候，那一把隱形的刀插在他心口了，他微笑著也不讓我們知道。」

「每一個生命啊，都有別人體會不出來的歡喜和悲傷我們又能說些什麼呢？很多事情沒有為什麼，旁人也不用急著探究任何原因」身為過來人，吳淡如感慨道，家屬很痛，不要有多餘的問號和推測傷害他們，曾經被嚇傻的年輕的她和大弟，當時除了要一肩扛起所有的處理、要安慰長者情緒，還被許多好奇者的質問或疑難，「弄得自己都像兇手了」。

吳淡如回億，面對這個傷口真正恢復的時候，七八年已經過去，逝者已矣，請安靜，不要用嘈雜的聲音打擾他；她也透露，自己見過艾成幾次，好有天份和幽默感的可愛男生，第一眼看到他就會喜歡他的那種質樸與天真，期盼艾成能好好安息。（編輯：孫唯容）

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※ 生命線專線：1995

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