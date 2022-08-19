同是過來人挺王瞳！吳淡如淚憶弟過世：弄得我像兇手

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面對艾成離世，吳淡如昨晚也在臉書有感而發，她表示，自己也遇過類似的遭遇，自己的小弟從小品學兼優，一路從建國中學念到台大電機系，卻因感情問題想不開，「我們真的沒有人知道，他的心裡有那麼沉重的悲傷，不知道什麼時候，那一把隱形的刀插在他心口了，他微笑著也不讓我們知道。」
「每一個生命啊，都有別人體會不出來的歡喜和悲傷我們又能說些什麼呢？很多事情沒有為什麼，旁人也不用急著探究任何原因」身為過來人，吳淡如感慨道，家屬很痛，不要有多餘的問號和推測傷害他們，曾經被嚇傻的年輕的她和大弟，當時除了要一肩扛起所有的處理、要安慰長者情緒，還被許多好奇者的質問或疑難，「弄得自己都像兇手了」。
吳淡如回億，面對這個傷口真正恢復的時候，七八年已經過去，逝者已矣，請安靜，不要用嘈雜的聲音打擾他；她也透露，自己見過艾成幾次，好有天份和幽默感的可愛男生，第一眼看到他就會喜歡他的那種質樸與天真，期盼艾成能好好安息。（編輯：孫唯容）
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