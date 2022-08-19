Q2製造業產值創單季新高　電零組成主要貢獻來源

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根據經濟部資料顯示，製造業產值分類中，在資訊電子產業方面，電子零組件業產值續創歷年單季新高，年增16.35%，黃偉傑表示，此為推升製造業產值正面成長的主要貢獻來源，其中又以積體電路業最為突出，不僅受到高效能運算、物聯網及車用電子等相關晶片需求續強因素，還有半導體業者產能持續擴增的影響下，產值攀升至6,912億元，創歷年單季新高，年增40.89%。
然而，液晶面板因終端消費性電子產品需求疲弱，導致價量齊跌，產值年減33.70%，抵銷部分增幅。黃偉傑說明，主要是由於去（2021）年遇疫情三級警戒、基期較低，以及先前存貨量大，加上今年全球遭逢通貨膨脹，而電視、筆電、電腦、手機等含有液晶面板的產品，多屬耐久性財貨，是通膨時容易捨棄掉的非必要性消費產品。
至於電腦電子產品及光學製品業則受惠雲端資料服務需求暢旺，供應鏈缺料情況緩解，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增16.04%。
經濟部進一步指出，在傳統產業方面，化學原材料業、基本金屬業、石油及煤製品業等因國際原物料價格飆升，帶動相關產品價格上揚，導致產值增幅分別年增7.29%、11.97%及73.28%。
其中，機械設備業受惠半導體及自動化設備訂單穩健成長，但歐美居家修繕、DIY 需求減少致木工機械及家庭用縫紉機減產，產值增幅縮減至5.91%。至於汽車及其零件業則因中國封控措施加劇，零組件短缺，部分車廠停減產因應，產值續年減5.84%。
由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第2季製造業生產指數136.17，是歷年同季排名第一，較上年同季增加3.79%，延續2019年第3季以來的正成長態勢。
經濟部表示，隨著各國邊境管制逐漸鬆綁，經貿交流活動增溫，加上高效能運算、物聯網、車用電子等相關應用需求強勁，可望挹注台灣製造業生產成長動能，不過，因俄烏戰情膠著、全球通膨壓力高漲、各國陸續採行緊縮貨幣政策等因素，恐削弱全球經濟成長力道，國內產業也面臨庫存調整壓力，可能影響台灣製造業生產表現。