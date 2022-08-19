台美21世紀貿易倡議談判啟動 王美花：企業均表歡迎
「台美21世紀貿易倡議」於昨（18）日正式啟動談判！經濟部長王美花今（19）日出席活動後受訪回應談判之於產業的想法，她指出，美國是台灣最重要的終端市場，也是相關戰略安全的合作夥伴，曾與國內重要企業說明，「大家對於台美關係的推進表示歡迎」，認同是一個好的方向，至於台美架構下的議題談判，則望由行政院經貿談判辦公室（OTN）做說明。
美國貿易代表署（USTR）於昨日宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判，將著重在強化雙方投資貿易等4大重要目標，並聚焦於貿易便捷化、反貪腐、中小企業等11個領域議題，首輪談判預計在今年秋天初登場。
王美花今日出席「HITCON PEACE 2022台灣駭客年會開幕式」活動，會後受訪被媒體問及「台美將展開首次貿易談判，期望為台灣產業帶哪些好處」時表示，美國是台灣最重要的終端市場，與美國不僅有科技上的合作，同時也是相關戰略安全的合作夥伴。
她進一步提到，日前與國內重要企業的聯繫中指出，「大家對於台美關係的推進表示歡迎」，認為這是一個好的方向，至於台美在倡議架構下的談判議題，王美花則回，基於台美默契，以及政府的專業分工，「這個部分還是交由OTN說明較為妥適。」
至於談判內容是否會提及晶圓設廠，王美花說，此次談判聚焦在經貿議題，晶圓設廠是重大的新聞，但不會在談判架構下討論。