陳時中談都更　吳思瑤轟蔣萬安：只在臉書寫110字喊口號

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陳時中強調，市民朋友一心期待的怎麼樣可以有好的住宅環境，他也會透過與專家、團隊的努力，能夠為台北市帶來新的風貌，讓市民朋友看到居住的未來。
吳思瑤透露，昨天政策說明會的簡報整整16大頁，民間專家、政策召集人管碧玲與陳時中本人輪番上陣，逐一說明都更困境的現況調查、診斷問題、提出對策。強大的政策研究秉持一貫的嚴謹，有宏大的企圖但也追求務實可行。
吳思瑤說，反觀蔣萬安的都更政策，只在臉書上敲敲鍵盤，全文只有110字的「公辦都更三策略」：早進場、擴量能、增彈性，三句口號就結束。選市長可以這麼容易，蔣萬安果然不食人間煙火，對人民的痛點可以這樣草率帶過，口號敷衍。
吳思瑤也說，黃珊珊呢？依舊爆氣甩鍋，先推給前朝，再為反而反，全面詆毀陳時中政策。柯文哲兩任8年交出的都更成績，幾乎都是第一任前期在副市長林欽榮、都發局長林洲民協力下推動上路，最終兩位幹才對柯文哲理念不合掛冠求去，反觀黃珊珊擔任副市長的最後3年，台北都更不進則退，事實俱在。副市長能力比一比，前後對照，高下立判。
吳思瑤說，昨天都更政策發布記者會結束後，從會場離開的路上，陳時中對她說，「思瑤，這就是我參選市長的意義。都更再難都不能放棄，都要堅持，用政策幫助台北鄉親，這就是我想做的事」。
吳思瑤表示，選前100天，她聽見自己全力協助的市長候選人這樣真誠的幾句話，「我知道我所有的拚搏與努力，都是值了」。