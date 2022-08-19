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陳時中談都更　吳思瑤轟蔣萬安：只在臉書寫110字喊口號

▲吳思瑤擔任陳時中競選總幹事（圖／記者葉政勳攝）
▲吳思瑤擔任陳時中競選總幹事（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-19 10:59:11

民進黨台北市長參選人陳時中昨（18）日公布都更政見，宣布以「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」作為都市更新的規劃，未來會加速推動台北市的都市更新。陳時中競選總幹事吳思瑤表示，陳團隊逐一說明都更困境的現況調查、診斷問題、提出對策，反觀國民黨參選人蔣萬安在臉書只以110字，對人民的痛點草率帶過，用口號敷衍，而台北市副市長黃珊珊依舊爆氣甩鍋，先推給前朝，再為反而反。吳思瑤也透露，陳時中在宣布完都更政見後向其透露的心內話，吳表示，選前100天，她聽見自己全力協助的市長候選人這樣真誠的幾句話，「我知道我所有的拚搏與努力，都是值了」。

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▲陳時中表示，（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中發表都更政見，獲得高度關注。（圖／陳時中辦公室提供）
陳時中昨日公布都更政見時表示，台北的都更已刻不容緩，老舊、有潛在危險的建築也不能再等，台北的都更要有更大的決心，現在整個台北市最迫切需要的，就是整體性、廣泛性、計畫性的再造工程，政府不能再像過去那樣被動、隨機，要把都更視為公共責任，投入更大的力量。

陳時中強調，市民朋友一心期待的怎麼樣可以有好的住宅環境，他也會透過與專家、團隊的努力，能夠為台北市帶來新的風貌，讓市民朋友看到居住的未來。

吳思瑤透露，昨天政策說明會的簡報整整16大頁，民間專家、政策召集人管碧玲與陳時中本人輪番上陣，逐一說明都更困境的現況調查、診斷問題、提出對策。強大的政策研究秉持一貫的嚴謹，有宏大的企圖但也追求務實可行。

吳思瑤說，反觀蔣萬安的都更政策，只在臉書上敲敲鍵盤，全文只有110字的「公辦都更三策略」：早進場、擴量能、增彈性，三句口號就結束。選市長可以這麼容易，蔣萬安果然不食人間煙火，對人民的痛點可以這樣草率帶過，口號敷衍。

吳思瑤也說，黃珊珊呢？依舊爆氣甩鍋，先推給前朝，再為反而反，全面詆毀陳時中政策。柯文哲兩任8年交出的都更成績，幾乎都是第一任前期在副市長林欽榮、都發局長林洲民協力下推動上路，最終兩位幹才對柯文哲理念不合掛冠求去，反觀黃珊珊擔任副市長的最後3年，台北都更不進則退，事實俱在。副市長能力比一比，前後對照，高下立判。

吳思瑤說，昨天都更政策發布記者會結束後，從會場離開的路上，陳時中對她說，「思瑤，這就是我參選市長的意義。都更再難都不能放棄，都要堅持，用政策幫助台北鄉親，這就是我想做的事」。

吳思瑤表示，選前100天，她聽見自己全力協助的市長候選人這樣真誠的幾句話，「我知道我所有的拚搏與努力，都是值了」。

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

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