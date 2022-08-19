消基會驗石斑合格卻槓上農委會！陳吉仲怒嗆：他是中國的

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今消基會公布自行採樣檢測石斑魚檢驗結果，本次採樣取得12件石斑魚樣品檢驗結果全數合格，但批兩岸政府的溝通並不順暢，事後似乎並未務實面對，開誠布公檢討水產品被禁止輸入違規原因，以便可以落實依法管理，維護石斑魚消費者的食安與健康，而竟流於以「泛政治化」與「情緒化」語言及態度回應，令人不禁懷疑，相關部會首長以挑起「兩岸敵意螺旋」的回應，除了僅是「一逞口舌之快」之外，是否是藉此移轉焦點，避重就輕。
消基會批評，陳吉仲提出「少吃鮭魚救石斑 」等等回應，情緒性語言的慣常回應，讓台灣民間不少民眾未能信賴由政府部門公布的檢測結果，卻不見農委會理性討論台灣石斑魚違規驗出使用禁藥的毒害事件的對應之道，積極調查事實的真相，昭告台灣民眾，反而只出現流於「情緒化」的反應或出現「逢中必反」的過激反應。
消基會也喊話，未來兩岸主管機關確有必要共同合作，不應坐視產銷業者違規施用禁藥，而竟視而不見或流於意氣之爭，任令事態停滯無解，最終傷害台灣的養殖業者以及消費者的市場。
不過陳吉仲隨後在農委會「稻米產業政策升級 稻農收益更有保障」記者會中回應，認為其實消基會今天公布石斑魚抽驗均未檢出禁藥，更是針對6月10日中國決定還漁民清白，證明台灣石斑魚品質是完全沒有問題。
陳吉仲話鋒一轉強調，自己比較遺憾的是，「讓我感受不到他是中華民國的消基會，讓我感受到，他是中華人民共和國的消基會」