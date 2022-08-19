中秋烤肉不想備料？台北喜來登推「住房吃烤肉」超Chill

我是廣告 請繼續往下閱讀
而想要自己烤肉的朋友，台北喜來登也首度推出「豪華海陸烤肉組」，集合豪邁集結美國Prime頂級肋眼、Choice無骨牛小排、台灣松阪豬各500g、紐西蘭羊排6支、北海道生食級干貝6顆、鮮嫩雞翅6支、澎湖明蝦6尾、深海魷魚4尾、御品大鮑魚6顆，搭配烤物野菜、獨特日式燒肉醬等11款重量級海陸食材，總重3公斤以上的重量級六人組食材下殺68折，優惠價只要5,999元，即日起至9月18日前於官網購物平台販售，讓你不用出門採買在家直接開烤。
烤肉想吃好一點，當然不能少了頂級牛肉跟海鮮，美福食集從即日起到9月15日推出「饗夯」中秋檔期活動，同時滿足嗜肉或海鮮兩派愛好者，肉控主打「極炙饗宴五星組」，以美國極黑和牛為主軸，搭配搭配豬肉界勞斯萊斯之稱的「西班牙伊比利豬」，結合頂級燒肉盛宴不可或缺的日本生食級干貝L、老饕鍾愛烤物尼加拉瓜清修牛舌燒烤片、澎湖媽宮飛魚卵香腸、汶萊白蝦、日本三重縣紅甘下巴及露營女王推薦璐露野印度坦都里雞肉串等10項老饕級食材組合，特價6888元。
海鮮控則可選「深夜食堂海陸組」，以熱銷食材常勝軍「美國特選安格斯牛小排、翼板燒烤片」搭配紐西蘭濕式熟成沙朗牛排，阿拉伯皇室喜愛的頂級藍鑽蝦、與荷蘭松板豬、台灣豬戰斧豬排及嚴選烤品日式照燒醃漬雞腿排、日本花魚一夜干、金門高粱香腸、宜蘭公香魚等10項海陸精選烤物，特價3888元起。如果還是吃不飽，美福食集也推出「任兩盒千元有找」活動，牛舌、沙朗牛排、帝王蟹腳通通都有，讓大家烤好烤滿吃到飽。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！