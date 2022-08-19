COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中秋烤肉不想備料？台北喜來登推「住房吃烤肉」超Chill

▲台北喜來登酒店即日起到9月11日推出「酒食賞月」一泊二食方案，一晚只要499元起，就可以在房內愜意喝啤酒、吃烤肋排輕鬆賞月，隔天再享受豐盛自助早餐。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登酒店即日起到9月11日推出「酒食賞月」一泊二食方案，一晚只要499元起，就可以在房內愜意喝啤酒、吃烤肋排輕鬆賞月，隔天再享受豐盛自助早餐。（圖／台北喜來登提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-19 11:04:42

中秋節很多人都愛烤肉，但自己準備食材、用品很煩人，3天中秋連假也不想出門人擠人，乾脆去五星飯店吃烤豬肋排、喝啤酒兼賞月超愜意！台北喜來登酒店即日起到9月11日推出「酒食賞月」一泊二食方案，一晚只要499元起，就可以在房內愜意喝啤酒、吃烤肉輕鬆賞月，隔天再享受豐盛自助早餐，不怕中秋節天氣有變，還送創意月球小夜燈，堪稱是最特別的中秋節體驗！

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北喜來登表示，「酒食賞月」一泊二食方案附贈外焦裏嫩、越啃越香的BBQ醬豬肋排，搭配金黃炸薯條以及和風沙拉，再送6瓶海尼根冰啤酒，總價值達1680元，直接讓客人宅在房裡賞月，並從房內落地窗可欣賞台北城懸日美景。如果想出門走走，也可安排去鄰近的賞月景點大稻埕，在碼頭特區欣賞河畔美景，回到飯店可使用三溫暖與健身房、泳池，隔天再吃一頓自助早餐收尾，全部不用自己動手，吃飽玩好有夠輕鬆。

而想要自己烤肉的朋友，台北喜來登也首度推出「豪華海陸烤肉組」，集合豪邁集結美國Prime頂級肋眼、Choice無骨牛小排、台灣松阪豬各500g、紐西蘭羊排6支、北海道生食級干貝6顆、鮮嫩雞翅6支、澎湖明蝦6尾、深海魷魚4尾、御品大鮑魚6顆，搭配烤物野菜、獨特日式燒肉醬等11款重量級海陸食材，總重3公斤以上的重量級六人組食材下殺68折，優惠價只要5,999元，即日起至9月18日前於官網購物平台販售，讓你不用出門採買在家直接開烤。

▲台北喜來登「豪華海陸烤肉組」開放預購，總重3公斤以上的重量級六人組食材下殺68折，優惠價只要5,999元。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登「豪華海陸烤肉組」開放預購，總重3公斤以上的重量級六人組食材下殺68折，優惠價只要5,999元。（圖／台北喜來登提供）
烤肉想吃好一點，當然不能少了頂級牛肉跟海鮮，美福食集從即日起到9月15日推出「饗夯」中秋檔期活動，同時滿足嗜肉或海鮮兩派愛好者，肉控主打「極炙饗宴五星組」，以美國極黑和牛為主軸，搭配搭配豬肉界勞斯萊斯之稱的「西班牙伊比利豬」，結合頂級燒肉盛宴不可或缺的日本生食級干貝L、老饕鍾愛烤物尼加拉瓜清修牛舌燒烤片、澎湖媽宮飛魚卵香腸、汶萊白蝦、日本三重縣紅甘下巴及露營女王推薦璐露野印度坦都里雞肉串等10項老饕級食材組合，特價6888元。

海鮮控則可選「深夜食堂海陸組」，以熱銷食材常勝軍「美國特選安格斯牛小排、翼板燒烤片」搭配紐西蘭濕式熟成沙朗牛排，阿拉伯皇室喜愛的頂級藍鑽蝦、與荷蘭松板豬、台灣豬戰斧豬排及嚴選烤品日式照燒醃漬雞腿排、日本花魚一夜干、金門高粱香腸、宜蘭公香魚等10項海陸精選烤物，特價3888元起。如果還是吃不飽，美福食集也推出「任兩盒千元有找」活動，牛舌、沙朗牛排、帝王蟹腳通通都有，讓大家烤好烤滿吃到飽。

▲美福食集推出中秋節「極炙饗宴五星組」，要讓肉控吃好吃滿。（圖／美福食集提供）
▲美福食集推出中秋節「極炙饗宴五星組」，要讓肉控吃好吃滿。（圖／美福食集提供）
▲喜歡海鮮的朋友不能錯過「深夜食堂海陸組」。（圖／美福食集提供）
▲喜歡海鮮的朋友不能錯過「深夜食堂海陸組」。（圖／美福食集提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

漢堡王「無麵包烤肉堡」中秋回歸　超狂17.6盎司4層烤牛

中秋烤肉全聯攜手胡同燒肉！5款好肉全包　預購滿千88折

中秋烤肉在家吃王品！7款燒肉組早鳥折200　再抽3千餐券

中秋烤肉預備起！開丼x京昌園聯名組　人均300元吃8款肉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀