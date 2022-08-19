嘆饒慶鈴沒守成！劉櫂豪6戰台東縣長　曝爭原住民票心境

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劉櫂豪昨天錄製由民進黨發言人黃彩玲主持的《一碗麵的時間》網路節目，他在接受媒體訪問時分享了自己6次參選的心路歷程，並表示台東向來會被歸類在民進黨的艱困選區中，但他認為無論再怎麼艱困，都應該要在當地努力經營。
劉櫂豪強調，就算是沙漠，只要不斷掘地挖井，總有一天也會流出豐沛的水源，過去十幾年來，他結合了一群志同道合的人，在台東提出了不同的想法與聲音，也很慶幸確實為台東帶來了很多不同的力量。
劉櫂豪說，也許有些人會對他參選多次縣長進行嘲諷，但令人欣慰的是，也收到很多民眾肯定他為了台東奮勇向前的聲音，他也相信自己能為台東帶來嶄新的面貌。例如，過去十年間，經過他努力爭取後，台九線通車、花東鐵路電氣化，以及即將動工的花東鐵路雙軌化等，都是他為台東付出的成績。
而在被媒體詢問「如何爭取原住民選票」時，劉櫂豪表示，台東縣的原住民人口佔36%，是具有決定性因素的比例。過去長久以來，原住民長輩在投票行為上可能較為單一，但也越來越多青壯世代認為，單一的投票選擇並不會帶給部落新的氣象。
劉櫂豪說，過去十年來，到各個不同的部落和民眾互動已經是他的生活日常，期待透過這些互動，了解各地不同的面貌，聽到更多不同的聲音，並讓部落真正的帶來一些改變。
當媒體問到台東的施政表現時，劉櫂豪表示，他認為台東縣民會對即將任滿4年的饒慶鈴的表現進行比較，甚至產生質疑。因為在2018年時，饒慶鈴獲得了過去20年來台東縣長最高的得票數，但她過去4年的表現，和她的得票數其實是不成比例的。
劉櫂豪進一步說，饒慶鈴在接任前縣長黃健庭後，許多政策都只是沿用，並沒有任何創新，甚至還有無法守成的問題，這也是大家會提出質疑的原因。例如，台東市南京路的「泳圖共構」在黃健庭任內已經爭取到預算，但最後卻僅剩圖書館動工；亦或是台東縣民都很在意的高房價問題，在饒任內所推動的社會住宅數卻是0。
劉櫂豪強調，這場選舉有個清晰的主軸，就是「比較」，比較過去十年來他在立法院的表現，和饒慶鈴4年前提出的政見和實際施政情形的差異，相信民眾會在經過比較後，會做出最適當的選擇。