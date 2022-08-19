消基會驗12件石斑魚全數安全！槓上農委會：別逞口舌之快
消基會今（19）日公布在今年6月中旬到7月底，在台北市、新北市、高雄市及屏東縣的石斑魚銷售市場、養殖產地業者採樣總計12件石斑魚樣品，檢驗7種四環黴素類抗生素、孔雀石綠及其代謝物，均未檢出相關殘留。消基會董事長黃怡騰呼籲，政府處理石斑魚爭議似乎沒有「務實面對」，流於泛政治化與情緒化回應，不禁懷疑相關部會首長以挑起「兩岸敵意螺旋」（罵阿共仔）的回應，除了僅是「一逞口舌之快」之外，是否是藉此「移轉焦點」，「避重就輕」誤導民眾，藉此掩飾主管機關對於石斑魚產銷制度管理不力的真相。
今年6月10日中國海關總署以台灣石斑魚驗出禁藥為由，宣布從6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，但農委會立即抽驗發生爭議的11家養殖魚場，檢驗結果全部合格，引發兩岸之間農漁產品貿易爭議。外界質疑由農委會屬轄的畜產會執行檢測，不無「球員兼裁判」的嫌疑。因此消基會在今年6、7月抽驗國內12件石斑魚樣品，包括6件龍膽石斑、5件龍虎斑、1件石斑魚，分別從連鎖大賣場、農會超市、公有市場、傳統市場、屏東縣養殖戶宅配及高雄養殖場現場購買，檢驗四環黴素類抗生素、孔雀石綠及其代謝物均未驗出。消基會秘書長徐則鈺表示，在標示上有一件完全沒有任何標示不合格，2件散裝樣本雖沒有標示但並沒有不合格。
雖然檢驗結果都符合標準，與過去農委會檢驗結果相符，但黃怡騰批評，雖然政府祭出多項促銷措施，但不見農委會理性討論台灣石斑魚違規驗出禁藥事件的應對之道。政府採驗還有精進的空間，定期加強底泥、魚體樣本的藥檢。另一方面，小型的養殖業者並沒有完全納管，而台灣石斑魚有向來有「借牌」（洗魚）的現象，搬運船是否有檢驗、監控，都需要主管機關根據事實加以改進管理。
「中國海關說了就算數嗎？」黃怡騰也質疑，任何採驗有問題都應該採證，並出具正式證明，但為何兩岸溝通上問題這麼多？主管機關有沒有想要克服問題，還是只想成口舌之快。兩岸經貿往來密切，光是去年就有2500億美元的貿易總額，但總是劍拔弩張，「政府到底該怎麼處理應該要踏實、務實面對，站在保護消費者角度，共同取信兩岸消費者才是正道。」
消基會董事麥富德表示，台灣石斑魚每年輸出超過6千噸，任何國際貿易爭議，都可以透過公正檢驗來解決問題，政府很用心做每件事情，但民間消費無國界，如果可以透過公正第三方檢驗，就能做到更好的角色。也呼籲消費者可以安心好好享用石斑魚。