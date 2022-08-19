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醫師法修法挾7附帶決議　牙醫學生聯合會：為特權開後門

▲台灣牙醫學生聯合會今（19）日召開記者會表示，「醫師法」修法挾7附帶決議，漏洞百出，恐為特權開後門。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.19）
▲台灣牙醫學生聯合會今（19）日召開記者會表示，「醫師法」修法挾7附帶決議，漏洞百出，恐為特權開後門。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.19）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-19 11:56:39

立法院今年5月30日三讀通過《醫師法部分條文修正案》，挾帶通過7項附帶決議引起醫界抗議，台灣牙醫學生聯合會今（19）日召開記者會表示，附帶決議造成的漏洞百出，擔憂會有能力不足的國外學歷牙醫學生藉此進入國內口腔醫療體系，不僅大量稀釋本國珍貴的臨床教學資源，更有降低國內民眾醫療品質的隱憂。

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台灣牙醫學生聯合會學權部長蕭任廷表示，今年《醫師法》修法，其精神為不論從何國家或地區取得學歷，除於9大地區當地執業5年以上及今年年底前入學的落日條款外，返台皆需經過學歷甄試才可以報名國考，但部分立委在修法時，挾帶7項附帶決議，圖利特定人士、大開後門。

蕭任廷指出，台灣有部分金錢充裕的家庭，因子女無法考取國內牙醫學系，近幾年選擇將其送至9大地區的特定國家，如波蘭或西班牙牙醫系就讀，藉此規避通過率約為6%的學歷甄試，據推算，國外學歷牙醫學生每年歸國人數大約落在600名，國內管道入學每年僅約400名。

他提到，從民國99年起，每年國外學歷畢業生實習在名額上有限制，但因太多懷著投機心態的學生，造成塞車情形，現在法令反而要竄改公告多年的遊戲規則，利用附帶決議強開6倍實習名額，不禁質疑提案立委是否為了兒女私利。

台灣牙醫學生聯合會發言人趙御婷指出，《國外大學或學院醫學系科學歷採認原則》規範國外學歷的醫學科系的修習課程、畢業學分、教學型態和修業時長等，更明訂11項把關原則，有相關情形將不予採認學歷。在該原則中，因「非經一般常態招生或入學管道」而學歷採認失敗的案件，一年就有40名，但立委也特別為了這些人，通過附帶決議，停止該原則的適用，可謂別有用心。

她提到，「只要支付特定私人教育機構一筆費用，不論原本高中成績如何、英文能力是否合格，這些機構就會幫忙把學生送進某些國家的牙醫學系就讀，這件事早已是業界公開的秘密。」但附帶決議中卻將「入學」擴大解釋為「取得入學許可」，恐造成嚴重漏洞。

趙御婷表示，曾聽聞高中生的家長因擔心其在學測或指考無法考取國內牙醫學系，先行購買國外的學士學位，以便日後申請9大地區學士後牙醫學系進行就讀，而免學歷甄試；某些地區牙醫學系的「實習課程」內容，不同於台灣國內實習，也沒有國內規範的「最低標準」，因此發生過國外學歷牙醫學生畢業後，在「已接受過完整實習」的情況下，卻連一顆臨床的根管治療都尚未練習過，可見國外實習情況參差不齊，呼籲我國應加強把關。

前台中榮民總醫院總醫師黃煥元表示，在部分國家，對於牙醫系入學的篩選門檻上，跟國內制度有著極大落差，若廢除《國外大學或學院醫學系科學歷採認原則》，那麼這些學生在國外本來就沒有取得醫師資格，卻能回台實習，同時沒有專責單位管束，出問題誰要負責？

台大牙醫學系助理教授王東美認為，不該以任何形式或管道額外增加持外國學歷者每年的實習名額，且不應廢除《國外大學或學院醫學系科學歷採認原則》；若短時間大幅開放國外學歷者實習，將會造成教學現場量能不足，嚴重影響實習品質，附帶決議只為了國外學歷學生著想，卻不顧國內牙醫學生臨床的受教權與民眾的就醫權。 

王東美指出，當初成大於民國108年新設牙醫學系時，招生名額是從各學校原有名額各取一點而來，行政主管機關如此嚴格管控每年國內牙醫學生的人數，卻對國外學歷進來台灣實習的牙醫學生人數管控如此寬鬆，非常不合理。衛福部應考量比例原則，堅持僅開放不超過10%國內牙醫系招生名額給國外學歷者，即使真有額外實習量能，也應將名額提供給本國入學管道的學生。

台灣牙醫學生聯合會訴求，為確保民眾獲得健全的醫療品質，反對廢除《國外大學或學院醫學系科學歷採認原則》，為國外學歷認證進行雙重把關；為避免稀釋臨床實習量能，反對以任何形式及管道額外加開每年持國外牙醫學生實習名額，並堅持僅開放不超過10%國內牙醫系招生名額給國外學歷者；反對將《醫師法》第4-1條的「入學」擴大解釋為「取得入學許可」。

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