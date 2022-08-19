男藏毒遇警心虛落跑！警狂追200公尺逮補　原來還有1身份

新北市三重日前逮捕一名陳姓男子，據了解，當時陳男看到警方上前盤查，竟馬上做賊心虛、逃之夭夭！而員警沿街追了約200公尺後，順利將其制服，後續調查發現，陳男不僅涉嫌持有毒品，更充當詐騙車手，提領詐騙贓款19萬元。警訊後依詐欺、違反洗錢防制法及毒品危害防制條例罪嫌，將陳男移送新北市地檢署偵辦。
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陳男在逃逸過程中，還將隨身包包丟棄在路邊，員警和他在馬路上穿梭追捕近200公尺後，順利將跑的氣喘吁吁的陳男制服在地。
隨後，警方在陳男身上搜獲一包海洛因，重量約0.34公克，還有1支使用過的注射針筒。原以為陳男是涉嫌持有毒品，才會心虛跑給警察追，但警方又在剛剛逃逸中遭棄置的包包內，查獲3張金融卡，另有疑似為詐騙贓款的19萬元。查證比對後發現，現金疑為詐騙被害人的匯款，經當場告知相關權利後，依現行犯將陳男逮捕。
據了解，陳男因染上毒品的惡習，導致金錢使用入不敷出，缺錢的他，天真以為當車手就可以賺一筆錢，讓他得以繼續購買毒品，沒想到才剛提領完出來，就立刻被員警逮補，更巧的是，在陳男被逮補前的20分鐘，一名詐欺被害人才剛到派出所報案，所幸警方及時攔阻，被害人的血汗錢才得以保住。（實習編輯：蔡宥嫻）
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