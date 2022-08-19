男藏毒遇警心虛落跑！警狂追200公尺逮補　原來還有1身份

新北市三重日前逮捕一名陳姓男子，據了解，當時陳男看到警方上前盤查，竟馬上做賊心虛、逃之夭夭！而員警沿街追了約200公尺後，順利將其制服，後續調查發現，陳男不僅涉嫌持有毒品，更充當詐騙車手，提領詐騙贓款19萬元。警訊後依詐欺、違反洗錢防制法及毒品危害防制條例罪嫌，將陳男移送新北市地檢署偵辦。





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▲新北保安大隊員警員警與陳男在馬路上穿梭追捕近200公尺後，順利將其制服在地。（圖/翻攝畫面）