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網球／美網總獎金再度突破天際　一輪遊也能爽領逾240萬

▲美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-19 13:08:08

年度網壇盛會、四大滿貫賽之一的美國網球公開賽，官方宣布獎金上漲，總獎金逾6000萬，打破去年5750萬美元紀錄，創下歷史新高。

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各單項獎金也都有所調整，其中男、女單冠軍獎金都達到260萬美元（約7800萬台幣），且即使首輪就被淘汰，也能獲得8萬美元，第二輪則有12.1萬美元、第三輪18.8萬美元，第四輪27.8萬美元，進入8強至少能進帳44.5萬美元。

男、女雙打冠軍則為68.8萬美元，首輪出局2.13萬美元，次輪3.58萬美元，16強56.4萬美元，進入8強則至少有9.75萬美元入袋。

美網獎金是四大網球公開中賽最豐厚的比賽，澳網、法網與溫網，總獎金都落在5000萬美元左右。

本屆美網焦點之一就是「小威」Serena Williams宣告即將退役，門票相當熱門，其中Arthur Ashe球場夜場的上層座位區的票價從官方的35美元(約1046台幣)被炒到了7000美元(約20萬9357台幣)。

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