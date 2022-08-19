泰觀局介紹超優惠旅遊行程！2022台北國際觀光博覽會登場

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泰國觀光局為了感謝台灣旅客沒有因為疫情而忘了泰國，特别準備泰國特製旅行袋及高爾夫球帽。只要旅展期間在攤位内的旅行社訂購泰國產品，買就送好禮！還可參加幸運抽獎活動，有機會抽到機加酒套裝行程、泰國飯店住宿券、福容大飯店餐券，還有各種泰國精美禮品。想要去泰國旅遊的民眾快來台北國際觀光博覽會找回旅行的喜樂。
舞台活動方面，特別邀請到 4 位知名部落客暨旅遊達人，有溫士凱、AJ、艾瑞克、姜康哲來與大家分享泰國的吃喝玩樂。星期六日還有精彩的泰國舞蹈表演。另外，泰國航空、長榮航空、泰越捷航空、泰國微笑航空和曼谷航空也會介紹最新航班及優惠資訊。現場旅遊業者也會上台為大家介紹行程特色。還有轉轉樂及高爾夫推桿樂遊戲、看影片回答問題，都能拿到泰國特色小禮物，相信今年旅展泰國攤位精彩可期。
攤位內還有刮刮樂活動，每刮必中，人人有獎，包括特製精油薰香釦，泰國奶茶包，泰國Pocky泰國香皂，泰國生奶片。只要到泰國觀光局攤位都可以參加，歡迎大家來一起同樂。現場也準備了泰國旅遊資料提供免費索取。
泰觀局指出，現在去泰國非常方便，不用再申請泰國通行證或 COE、一萬美元保險、填寫TM6 人境表格，只要出示護照含簽證及疫苗證明或快篩陰性證明，就可以輕鬆暢遊泰國，泰國觀光局歡迎旅客到泰國一起快樂體驗及探索旅遊的意義。
另外，泰觀局特別感謝旅展抽獎活動各贊助單位，包括泰越捷航空贊助機票，泰國 Let's Sea Hua Hin AL Fresco Resort ，Loligo Resort Hua Hin，Avani Samui，Avani Riverside，Avani Hua Hin，Anantara Hua Hin贊助住宿，台灣福容大飯店贊助餐券。