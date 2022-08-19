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快訊／本土確診增22559例！死亡+32例、境外+260例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／翻攝自CDC直播）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／翻攝自CDC直播）

編輯中心/綜合報導

2022-08-19 14:02:282022-08-19 14:03:05

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布，國內新增22559例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之22,559例本土病例，為10,264例男性、12,287例女性，8例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,739例)、臺北市(2,757例)、臺中市(2,710例)、桃園市(2,632例)、高雄市(1,762例)、臺南市(1,392例)、彰化縣(938例)、新竹縣(700例)、新竹市(610例)、苗栗縣(601例)、宜蘭縣(567例)、屏東縣(565例)、雲林縣(517例)、花蓮縣(390例)、基隆市(357例)、南投縣(317例)、嘉義縣(315例)、臺東縣(217例)、嘉義市(193例)、金門縣(140例)、澎湖縣(128例)、連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為13例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、22例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月25日至8月17日，死亡日期介於5月25日至8月16日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為131例男性、129例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)，泰國(3例)，中國、美國、韓國、新加坡、南非、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞(各1例)移入。另229例感染國家調查中。入境日期介於今年7月20日至8月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,630,461例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,624,007例排除)，其中4,998,765例確診，分別為24,577例境外移入，4,974,134例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,572例COVID-19死亡病例，其中9,556例本土，個案居住縣市分布為新北市2,053例、臺北市1,085例、臺中市957例、高雄市884例、臺南市740例、桃園市723例、彰化縣555例、屏東縣400例、雲林縣296例、南投縣287例、苗栗縣221例、嘉義縣218例、基隆市213例、宜蘭縣192例、嘉義市159例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣139例、新竹市91例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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