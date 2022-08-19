本土語言教科書　議員：霧嗄嗄

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議員張廖乃綸拿出最新國一本土語言(閩南語)教科書表示，自己會講閩南語，但日前花時間和孩子一起共讀這本閩南語課本，結果很多都看不懂，「按呢緊來攢鍋仔，鍋仔灶跤有喔」、「予序細呵咾」、「晏到予人等」、「滾耍笑」、「愛紮」、「佇佗一個位置」 ......等等，看得一頭霧水，張廖乃綸還當場請教育局長楊振昇也用閩南語朗讀看看。
張廖乃綸強調，她百分百支持本土語言及文化傳承，但中央將本土語言列入國高中必修課過程太倉促，導致師資、教材等配套措施無法跟上，根據教育部統計，截至今年6月為止，全台持有中高級認證的中學教師只有1069人，其中，高中閩南語教師只有228人，相較於全台有734所國中、514所高中，師資缺口很大。而台中市目前國高中通過本土語言中高級認證者有207人，但全市有360多所國高中，本土語言教學有其專業性，師資缺口該怎麼解決？偏遠地區的學校難以「共聘」老師又該怎麼辦？
張廖乃綸指出，先前還傳出中部五縣市採購五縣市小學閩南語教科書流標，而今年受疫情影響，各高中新生報到時程也跟著往後延，學校大多只能等到七月底、八月初才能調查新生想選讀哪一種本土語言，連帶延後教材採購作業，種種問題教育局都要積極解決，不要讓各學校求助無門，也影響孩子的學習權益。
教育局長楊振昇表示，中央決定本土語言納入國高中必修，基層都全力配合，基層也透過全國局處長會議反映師資不足等問題，目前朝向跨校共聘、直播共學等方式因應，台中市也會積極培育師資。而有關五縣市小學聯合採購教材流標的狀況，主辦是雲林縣，台中市已經迅速妥適反應，協助各校採買教材。