COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

清鳥糞也要辦開工典禮？蔡其昌批盧市府大灑幣為個人造勢

▲台中公園湖心亭是老一輩的共同記憶，因鳥類排泄物造成建物腐蝕，修繕工程預計明年8月底完工。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）
▲台中公園湖心亭是老一輩的共同記憶，因鳥類排泄物造成建物腐蝕，修繕工程預計明年8月底完工。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-19 14:04:37

選前各地公部門開工動土、啟用典禮特別多，台中市綠營議員爆料，市府最近2場上梁儀式花了快1千萬，是一般典禮5倍以上。市長盧秀燕對手蔡其昌批評，盧市府利用公帑為個人選舉造勢的開工活動，金額比為市民舉辦的藝文活動還高，甚至連清鳥糞也要辦開工，根本不把市民的錢當錢。市府則強調經費包含週邊活動，並非全花在當天典禮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲綠營批評今年5月的綠美圖上梁典禮，市府狠砸600萬公帑做盧秀燕（左）做業績。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）
▲綠營批評今年5月的綠美圖上梁典禮，市府狠砸600萬公帑為盧秀燕（左）做業績。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）
民進黨台中市議員江肇國昨批評，文化局5月主辦的綠美圖上樑典禮耗資550萬，比疫情期間文化局補助全市藝文團體的450萬還多，連全市民可受惠的兒童藝術節也才600萬元，根本是好大喜功、浪費公帑。他要求市府摸著良心，把市民的錢當自己的錢，不要因為選舉年到了，只顧宣揚政績就開始大灑幣。

江肇國接著說，文化局15日舉辦台中公園湖心亭修復工程開工典禮，清鳥糞活動也可以辦開工！難怪會花近600萬元辦綠美圖上梁典禮。此外，國際會展中心上梁儀式也耗資近300萬，兩場上梁活動的經費規模，足以舉辦一場盛大的爵士音樂節。

▲今年5月的綠美圖上梁典禮，盧秀燕和來賓在梁柱上簽名。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）
▲今年5月的綠美圖上梁典禮，盧秀燕和來賓在梁柱上簽名。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）
對手蔡其昌今（19）日批評盧市府太過離譜，他提出營養午餐免費政見，盧市府都回應做不到、經費不足，但一場典禮的600萬，足以讓上千孩子營養午餐免費！這陣子他聽許多議員抱怨，台中市湖心亭修繕工程，僅是每個人拿著刷子去清清鳥糞，這樣的活動也要花經費辦開工儀式，非常浪費民脂民膏。

台中市文化局長陳佳君則澄清，綠美圖上梁典禮標案金額550萬元，除了典禮當天的軟硬體設施，市府花了半年籌備，在活動前期規劃「心中期待的台中綠美圖」等與市民互動的願景募集活動，典禮會場也規劃展區，展出市民留言對綠美圖的期待想像，以及東海國小師生創作約200幅想像畫。

▲台中市政府強調所有經費包括週邊活動，圖為典禮現場的東海國小師生創作展。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）
▲台中市政府強調上梁典禮所有經費包括週邊活動，圖為會場的東海國小師生創作展。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）
此外，為支持在地藝文團體在疫情期間的艱辛，邀請在地舞團凡徒藝術展現原創舞台、金曲樂團魚丁糸團長兼吉他手可田為活動表演專屬創作音樂，搭配精緻的影像展演，呈現視覺與聽覺上的豐富體驗。

台中公園湖心亭及中山橋修繕工程，總經費928萬元。文化局表示，由於鳥糞造成古蹟構造堵塞腐蝕，除將進行結構補強及重新粉刷，也會在兼顧生態原則下增設相關措施，該工程15日開工典禮，預計明年8月底完工。

▲台中市文化局日前舉辦湖心亭修復工程開工典禮，被綠營批評連清鳥糞都可以辦開工。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）
▲台中市文化局日前舉辦湖心亭修復工程開工典禮，被綠營批評連清鳥糞都可以辦開工。（資料畫面／台中市政府提供，2022.08.19）
至於台中會展中心上梁典禮，經發局表示標案金額為300萬元，該場典禮以台中市交響樂團搭配台中市表演藝術金獎團隊舞蹈表演拉開序幕，創下超過500人同時參與上梁儀式的紀錄，共同見證台中歷史重要時刻，完工後將成為中部第一個大型國際級會展中心。

最強母雞盧秀燕首場造勢　胡志強：可望破除台中連任魔咒

台人受困柬埔寨　盧秀燕呼籲：總統立即召開國安會議營救

國民黨批蔡其昌十大建設割稻尾　中市府：空污確已改善

蔡其昌提「學童午餐免費」　引發藍綠議員攻防

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀