清鳥糞也要辦開工典禮？蔡其昌批盧市府大灑幣為個人造勢

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江肇國接著說，文化局15日舉辦台中公園湖心亭修復工程開工典禮，清鳥糞活動也可以辦開工！難怪會花近600萬元辦綠美圖上梁典禮。此外，國際會展中心上梁儀式也耗資近300萬，兩場上梁活動的經費規模，足以舉辦一場盛大的爵士音樂節。
對手蔡其昌今（19）日批評盧市府太過離譜，他提出營養午餐免費政見，盧市府都回應做不到、經費不足，但一場典禮的600萬，足以讓上千孩子營養午餐免費！這陣子他聽許多議員抱怨，台中市湖心亭修繕工程，僅是每個人拿著刷子去清清鳥糞，這樣的活動也要花經費辦開工儀式，非常浪費民脂民膏。
台中市文化局長陳佳君則澄清，綠美圖上梁典禮標案金額550萬元，除了典禮當天的軟硬體設施，市府花了半年籌備，在活動前期規劃「心中期待的台中綠美圖」等與市民互動的願景募集活動，典禮會場也規劃展區，展出市民留言對綠美圖的期待想像，以及東海國小師生創作約200幅想像畫。
此外，為支持在地藝文團體在疫情期間的艱辛，邀請在地舞團凡徒藝術展現原創舞台、金曲樂團魚丁糸團長兼吉他手可田為活動表演專屬創作音樂，搭配精緻的影像展演，呈現視覺與聽覺上的豐富體驗。
台中公園湖心亭及中山橋修繕工程，總經費928萬元。文化局表示，由於鳥糞造成古蹟構造堵塞腐蝕，除將進行結構補強及重新粉刷，也會在兼顧生態原則下增設相關措施，該工程15日開工典禮，預計明年8月底完工。
至於台中會展中心上梁典禮，經發局表示標案金額為300萬元，該場典禮以台中市交響樂團搭配台中市表演藝術金獎團隊舞蹈表演拉開序幕，創下超過500人同時參與上梁儀式的紀錄，共同見證台中歷史重要時刻，完工後將成為中部第一個大型國際級會展中心。