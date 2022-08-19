死亡增32例！40多歲男出現發燒、抽蓄 送醫當天不治身亡
中央流行疫情指揮中心今天（19日）表示，本土新增32例死亡個案，其中最年輕個案為一名40多歲男性，本身無慢性病史，曾接種過1劑疫苗，8/9出現發燒、抽蓄等症狀，因此緊急送醫治療，到院時已無心跳，PCR證實陽性確診，當天隨即死亡，死因為心冠肺炎合併心肺衰竭。
指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為13例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、22例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月25日至8月17日，死亡日期介於5月25日至8月16日。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。