增4名兒童重症！MIS-C+3　10個月大嬰染「哮吼」搶救中

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另外3例MIS-C個案，羅一鈞指出，第一例為3歲男童，在6/7確診新冠，8/5發燒、皮疹，8/7就醫檢查有結膜炎、肝炎、診斷為MIS-C與急性肝炎住院，給予免疫球蛋白病況好轉，8/13出院返家。
第二例為6歲女童，7/16快篩陽性，但「沒有通報就醫」，8/12出現發燒、紅眼、皮疹等症狀，8/16到急診就醫，出現草莓舌、結膜炎等症狀，經PCR檢驗陽性確診、Ct值32，診斷疑MIS-C收治加護病房，給予類固醇等藥物治療，8/18轉到一般病房觀察。
第三例為10歲男童，7/30確診，8/4發燒、紅眼、皮疹，8/10腹瀉至急診，診斷疑似MIS-C住院，8/17出院。
根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計176例，27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、105例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡。（編輯：孫唯容）
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