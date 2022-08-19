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增4名兒童重症！MIS-C+3　10個月大嬰染「哮吼」搶救中

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增4例兒童重症個案，包含3例MIS-C、1例哮吼。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增4例兒童重症個案，包含3例MIS-C、1例哮吼。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-08-19 14:23:00

中央疫情指揮中心表示，今（19）日新增128例中重症個案，包括中症83例、重症43例，其中新增4例兒童重症個案，包含3例MIS-C、1例哮吼。

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針對哮吼個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案為10個月大男嬰，有慢性神經系統疾病，8/12出現發燒、呼吸急促有雜音，8/13到急診，呼吸窘迫、胸凹、血氧濃度偏低，PCR陽性確診，醫師診斷哮吼收治加護病房，插管使用呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，8/14拔管移除呼吸器，目前病況持續改善，仍住加護病房觀察。

另外3例MIS-C個案，羅一鈞指出，第一例為3歲男童，在6/7確診新冠，8/5發燒、皮疹，8/7就醫檢查有結膜炎、肝炎、診斷為MIS-C與急性肝炎住院，給予免疫球蛋白病況好轉，8/13出院返家。

第二例為6歲女童，7/16快篩陽性，但「沒有通報就醫」，8/12出現發燒、紅眼、皮疹等症狀，8/16到急診就醫，出現草莓舌、結膜炎等症狀，經PCR檢驗陽性確診、Ct值32，診斷疑MIS-C收治加護病房，給予類固醇等藥物治療，8/18轉到一般病房觀察。

第三例為10歲男童，7/30確診，8/4發燒、紅眼、皮疹，8/10腹瀉至急診，診斷疑似MIS-C住院，8/17出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計176例，27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、105例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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