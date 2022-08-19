首合體「無黨小雞」吳崢 陳時中：展現多元是市民之福
▲陳時中赴民生社區出席「政治如何療癒社會」座談，並力挺無黨籍松山信義市議員參選人吳崢。（圖／記者黃宣尹攝，2020.08.19）
民進黨台北市長參選人陳時中今（19）日下午赴民生社區All Day Roasting Company，出席由無黨台北市松山信義區議員參選人吳崢舉辦的「政治如何療癒社會」座談會，陳時中競選總幹事吳思瑤、立委林昶佐、賴品妤、無黨籍北市議員林亮君、苗博雅、邱威傑及前立委陳柏惟也出席。陳時中表示，包含「政府把事做好」、「小眾需求受到重視」、「好人出頭」3個重點，政治都是可以療癒社會的，就像自己過去在牙醫師公會理事長任內，完成很多困難的事情，憑著基本理念在，做對的事情、完成一些事情，「我覺得很療癒」。
陳時中表示，看到「政治如何療癒社會」的座談題目嚇了一跳，現在可能很多人認為，政治不要干擾、破壞社會就不錯了。自己想了一下，覺得有「政府把事做好」、「小眾需求受到重視」、「好人出頭」三個重點，政治還是可以療癒社會的。 ▲陳時中出席由吳崢舉辦的「政治如何療癒社會」座談會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.19） 陳時中進一步說，「政府把事做好」，有政府會做事，這是很重要的；另外，如果「小眾需求被提出來」，得到解決，那市民會覺得很舒服。「我以前也當了很久的市民，如果我的事情被解決，我也會覺得很爽」。
陳時中也說，「好人出頭」，像吳崢現在出來選舉，就是一件很好的事，對於政治維持理性討論，這樣很療癒。
陳時中說，自己現在代表民進黨參選台北市長，也當了5年多政務官，都是執政黨，包括自己過去在牙醫師公會，也是「執政黨」，「我堅持理念，也認為過程要溝通，尋求大家合作，我在牙醫師公會理事長任內完成很多困難的事情，憑著基本理念在，我們在做對的事情，完成一些事情，我覺得很療癒」。
會後媒體提問時，被問及今日合體無黨籍議員參選人吳崢，陳時中表示，自己希望民進黨議員全壘打，但多加入不同意見，就像剛剛說的「小眾意見」能夠得到重視，這是市民之福。「我們在思考選舉的事情，市民之福是第一考慮，要讓大家一起勝選」。
林昶佐也說，在市議會有無黨、小黨政團，過去幾年也跟民進黨有一同合作推動很多議題，「我也被賦予協助，希望多元意見讓大家共同往前進，一起為共同願景努力」。
▲吳思瑤等人出席由吳崢舉辦的「政治如何療癒社會」座談會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.19）