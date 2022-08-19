vivo Y02s輕娛樂社交機俗又大碗 大螢幕大電量4千有找
旗艦機的價格不斷攀升，尤其9月要登場的iPhone 14 Pro Ｍax推估價格可能再創新高，傳聞頂規版價格會來到2000美元，換算下來逼近台幣6萬元！荷包不夠深，也不需要高規功能，其實入門款手機也有不少選擇，vivo今(19)日在台灣推出新款入門手機vivo Y02s，配置6.51吋大螢幕和5000mAh大電量，售價3990元，親民售價搶攻開學前的購機需求。
根據市調研究機構指出，2022 Q2有13個國家用戶每天使用手機App時長超過4個小時以上，因應全球滑世代快速成長，手機的娛樂影音功能也越來越重要。vivo即日起推出全新vivo Y02s輕娛樂社交機，擁有6.51吋大螢幕和5000mAh閃充大電量，充滿電力可連續播放影片18小時、玩遊戲7小時，或連續播放音樂22小時，同時配有Type C快充設計，採用聯發科Helio P35處理器。
雖只有3GB RAM和32GB儲存空間，但可外接記憶體卡，最高支援至1TB Micro SD，同時支援VoLTE及VoWifi功能，克服行動通訊收訊不良、通話不斷網等優點。
vivo Y02s機身外觀以2.5D曲率搭配直角設計，長時間也能體驗最舒適的手感，背蓋採用霧面類玻璃材質製成，達到抗指紋抗刮效果。相機部份，為滿足自拍族群，配備500萬畫素前鏡頭和環形補光，主鏡頭為800萬畫素，透過AI演算法能自動偵測調整臉部細節，輕鬆營造「自然美」的人像效果。