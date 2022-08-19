蔡其昌要設台中青年局　徐定禎不甘苗栗未曾「政黨輪替」

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蔡其昌也強調，選在倒數100天的昨日發表青年政策，是要把關鍵的日子獻給台中的青年朋友。蔡其昌主張，台中應該要成立青年事務局，由青年來參與市政討論，打造台中成為「最友善年輕人的城市」，此外蔡其昌也一一向學員闡述社會住宅、營養午餐、青年創業、大眾運輸等政策主張。
徐定禎則提及，自己是土生土長的苗栗頭份人，卻遺憾至今苗栗縣依然是台灣西半部唯一一個「從未政黨輪替過的縣市」。帶著不甘心和深愛家鄉的情感，徐定禎期盼將頭份經驗擴大為苗栗經驗，力拚在年底選舉中「改變成禎」，完成台灣西半部最後一塊民主拼圖。
徐定禎也向學員分享，在關心政治、從事政治工作的經驗中，令他理解到「自己的國家自己救」，並將前總統李登輝所提「民之所欲，長在我心」當做中心思想。徐定禎認為，小到路燈水溝、大到重要建設，都不能把政治當成生意來做。只要盡力把地方建設做得更好，民間能量自然會注入，地方發展也就會越來越好。
同台分享的蔡其昌和徐定禎，也一同力挺18歲公民權修憲複決，呼籲讓更多青年參與政治，台灣的民主就會更好。蔡其昌和徐定禎也與全體學員一同握拳高喊「民主前進挺18」，宣示要力挺18歲公民權到底。
民進黨青年部主任蔡沐霖說明，首度移師台中舉辦的國務青旗艦營共有100位青年學員參與，分別來自北中南東及離島各地，其中尤其有許多台中、彰化、南投、苗栗四縣市的新學員。透過營隊，民進黨將會集結志同道合的青年朋友，一起在地方選舉中「拚未來，顧家鄉」，也一起推動18歲公民權修憲複決過關。