推展淨零綠生活！台中港務分公司環境教育中心揭牌

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台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港除了擁有濃厚的在地人文氣息及豐富的生態環境資源，近年來更配合政府能源轉型政策發展為離岸風力發電作業母港，依循此一獨有特色，並因應對象不同，分別編制3套環境教育課程，以國小5-6年級為主的「話說台中港」、國中生為主的「綠港的奧妙」、大專生為主的「離岸風電大揭密」，課程內容包括，台中港人文歷史、生態港及離岸風電產業發展等，完整紀錄台中港的過去、現在與未來，同時以寓教於樂的方式，讓參與民眾學習環境友善的觀念。
環保署環境保護人員訓練所專門委員楊秀玲說，台中港務分公司擁有一群優秀的環境教育團隊，在課程規劃中，用心的結合目前政府推動的淨零排放、綠色港口及離岸風力發電等特色，一舉獲得審議委員之青睞，並以最快速度取得認證，所做努力值得肯定，期望台中港未來能成為中台灣發展環境教育工作基地，結合在地社區及港區業者、民間團體，共同推展環境教育工作，並協助環保署共同推展淨零綠生活、性別平等、消費者保護及樂齡等國家重要政策，一起為台灣永續發展盡一份心力。
台中市政府環保局科長陳星勻指出，台中港環境教育中心是台中市第22座環境教育設施場所，期望台中港未來持續推動環境教育，讓民眾從台中港歷史文化、生態港及離岸風力發電作業中，得到更多有關環境保護的認知，並從中產生環保意識及民間推動力量，期盼未來與台中市政府在經費、人力上都能互相結盟，讓環境教育場所更蓬勃發展，為即將到來的2050年淨零排放，奠定穩固基礎。