不動產估價新思維論壇29日登場 產官學共創城市願景

「2022台中市跨時代不動產估價新思維·打造城市願景高峰論壇」，29日在逢甲大學人言大樓啟垣廳登場。副市長黃國榮今(19)日出席啟動記者會表示，此次論壇邀集市府相關單位及專家學者參與，期盼藉由交流探討，凝聚產官學共識，提升估價新思維，共創城市新願景。

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以 「富市臺中．新好生活」施政發展策略為主軸的高峰論壇，是 由台中市不動產估價師公會與台中市政府地政局、建設局及都市發展局共同舉辦。今日啟動記者會，包含黃副市長、地政局長吳存金、都市發展局長黃文彬、交通局長葉昭甫、建設局副局長陳永欣、台中市估價師公會理事長江晨旭、估價師全聯會副理事長郭世琛，及逢甲大學教授陳建元等人出席，眾人一同推開啟動軸，象徵城市願景高峰會議啟動。

▲「不動產估價新思維」高峰論壇29日登場，產官學代表今日在啟動式中，預祝會議成功。

黃副市長表示，台中是台灣第二大城，市府以8大核心價值及12大施政發展策略推動台中往宜居城市邁進，並將「陽光透明、空氣環保、活水經濟」作為施政主軸，透過論壇舉辦可深入分析城市發展過程中的發展權值、估價的關鍵思維，藉此凝聚產官學民的共識，打造台中成為幸福宜居城市的新典範，進而實現「富市台中、新好生活」 的城市願景。

江晨旭理事長表示，臺中市政府地政局、都市發展局與建設局業務關係緊密，在編定執行的年度施政目標及策略，需要不動產估價師提供專業協助，所以市府希望藉由此次論壇，向公部門、學界、臺中市市民說明，在既有的估價邏輯思維與應盡的社會責任下，如何以跨時代不動產估價新思維，進行新類型發展權估價。



