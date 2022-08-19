不同經濟、通膨環境下　專家：各類債市有因應策略

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然而新冠病毒在2020年席捲全球，各國政府迅速降息並祭出大規模財政支持計畫以作因應，刺激全球經濟快速復甦，受惠景氣復甦與通貨再膨脹環境，較高債息的利差型債券表現突出，不過在大規模貨幣與財政刺激、加上疫情反覆造成供應鏈瓶頸加上俄烏衝突推升油價與大宗商品價格，使得通膨快速竄升，隨著財政刺激陸續到期及各國央行為了對抗通膨採取激進的貨幣緊縮政策下，全球快速進入現階段高通膨低成長的停滯性通膨環境。
快速升息下，利率敏感度低的短存續期債及美國GNMA債表現明顯抗跌，而在央行矢言對抗通膨、殖利率曲線轉為負向下，市場也響起了經濟衰退的警鐘，加上地緣政治紛擾未平，避險需求也吸引了一些資金轉向安全避風港的政府債與機構債。
富蘭克林旗下西方資產團隊投資長暨美盛全球多重策略基金經理人肯尼思里奇預期，通膨可望在第三季觸頂後緩步下滑，經濟成長則可能朝1.5至2%放緩，目前市場已多數甚至過度反映了聯準會可能的升息路徑，看好在利率波動趨緩下，利差型債市的表現機會。
而如果經濟下滑過快，聯準會則可能必須採取相對審慎的態度，放緩、停止升息或甚至轉向降息，則高品質債券可望相對受惠。多重資產投資策略現時殖利率已升至7%以上（截2022/6），相信經濟趨緩與通膨的負面影響已多數反應，極端的利率波動期可能已過，預期政府公債與利差型債券的負相關特性可望回歸正常，在市場面臨壓力的極端風險趨避情境下，公債與高品質債可為投資組合發揮抵禦風險的效果。
富蘭克林證券投顧表示，金融市場總是瞬息萬變，投資人若擔心來不及反應，不妨以結合高評等公債、投資級債與高殖利率非投資級債的複合型債券作為核心配置，迅速掌握各種市場環境下的投資機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。