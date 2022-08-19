央行棄守了！新台幣終場貶破30元關卡 創逾2年新低
中央銀行力守30元防線多時後，新台幣兌美元在今（19）日終場貶破了30元整數關卡，收在30.02元，較前一交易日貶值2.9分，也創下2020年5月30日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量只有8.68億元。
美國聯準會（Fed）多位官員談到有必要進一步升息，市場也重新評估聯準會發布的7月會議紀要，認為比最初的解讀更加鷹派，美元指數也來到1個月新高，突破107，亞洲主要貨幣兌美元走貶，韓元收貶在1325.90兌1美元，日圓也貶至136.61兌1美元價位，人民幣兌美元中間價、即期匯率也雙雙貶破6.8關口。
新台幣兌美元今日同樣一開盤就貶破30元整數關卡，在美元走強之下，亞幣表現疲弱，加上台股雖收小紅，外資仍在台股賣超70.05億元，新台幣盤中也一直在30.03元上下盤整，即便尾盤也未見央行有明顯阻貶動作，終場新台更正式貶破30元整數關卡，收在30.02元兌1美元，較前一交易日貶值2.9分。
至於「3字頭」是否成新常態？匯銀分析，由於亞幣兌美元表現疲弱，加上外資在台股賣超，並持續小額買匯，讓新台幣持續以小碎步貶破30元大關，即便短線匯市交投依舊偏淡，但在央行放手之下，新台幣收盤也站上「3字頭」，只是之後能否站穩30元以上價位，仍要看央行態度及外資動向。