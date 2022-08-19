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董事會欠教職員薪水！高苑科大自救會23日將到教育部抗議

▲高苑科技大學教職員自救會將北上教育部進行抗議。(圖／記者黃守作攝)
▲高苑科技大學教職員自救會將北上教育部進行抗議。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-08-19 22:00:00

高苑科技大學教職員已被惡意欠薪達3個月之久，但董事會遲遲不願捐資，履次發給全校同仁的信件中，只強調有意興學，但面對國家法令所規定卻始終推託不願履行責任，為此，高苑科技大學教職員自救會將於23日，北上教育部進行抗議，以維權益。

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▲高苑科技大學教職員自救會會長邱翼松將北上教育部進行抗議。(圖／記者黃守作攝)
▲高苑科技大學教職員自救會會長邱翼松將北上教育部進行抗議。(圖／記者黃守作攝)
高苑科技大學教職員自救會會長邱翼松表示，教育部於7月初已經由私校諮詢委員會同意聲請解散董事會，但直到大約1個月後，教育部才正式啟動向法院聲請解散高苑科大董事會之作為，此一漫長時間，令校內教職同仁深感無奈與憤怒，而且，校內等到的卻是教育部通知「原則同意」解聘校長趙必孝，甚至，教育部於8月12日再度行文董事會，雖要求其於8月18日前需完成捐資，其理由竟然是「本部現已同意貴法人依程序解聘校長，貴法人應履行承諾」，足以證明教育部完全配合董事會而行事，政府機關秉公處理實已蕩然無存。但高苑科大董事會至今依然沒有捐資，再度狠狠打臉教育部。

邱翼松表示，教職員受到欠薪，生計發生困難，與校務相關之預算、教師勞健保、水電費、應付款項，均因董事會之刁難、杯葛與變相不作為，而產生無法運作或支付之情形，此外，有關學生權益之學生餐廳、洗衣機，及其他與學生相關招標案迄今亦無法順利進行，學生受教權受到嚴重影響。

邱翼松說，董事會一再刁難7月份職員的薪資發放，並從6月30日至今都不願意通過111學年度的預算，刻意使學校無法正常運作，而且教育部竟然來文要求學校要發放薪資，否則可能全面停招，卻罔顧董事會一再違背捐資規定，使教職員工無法發放薪資之事實，反而落井下石，可能停招學校，使得教職員的工作權和學生的受教權失去保障，認為教育部官員的心態實在可議。

邱翼松指出，雖然學校面臨諸多困境，但教職員日前均自動簽署聲明書，本著教育良心守護高苑科大每一位學生，謹守教職員應盡之份際，謹守學生受教權之維護，善盡輔導每一位學生，維持應有的教學與學習氛圍。

邱翼松強調，為了保護自身權益及學生受教權，高苑科大教職員自救會決議於8月23日北上教育部進行嚴正抗議，並請潘文忠部長親自接見，聆聽自救會之心聲。

高苑科技大學教職員自救會也提出2大訴求，其一，教育部行文法院諭請以最快速度解散董事會，勿再受到政治力干擾而妥協，不可再度同意董事會以任何理由延後或分期捐資。其二，現任董事會經法院解散後，所籌組之臨時董事會成員，應經過學校全體教職員投票超過半數同意，以防不當政治力介入運作人選，此外，臨時董事會成員之組成，至少需有學校3位教職員代表與學生代表。

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