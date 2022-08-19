修平科技大學電機工程系許耿禎教授帶領的師生研發團隊再傳捷報，以「工廠智慧守護系統」榮獲2022 TSAA台灣永續行動獎環境永續面向銅獎，頒獎典禮日前於台北世貿一館舉行，由國科會林敏聰副主委親自頒獎，師生獲悉都與有榮焉。

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由許耿禎教授帶領的師生研發團隊開發的「工廠智慧守護系統」，最初發想是國內每年層出不窮的工廠火災案件，不僅對公司造成財務損失與人員傷亡，過程中產生的有害空汙及臭味，對社區環境也將帶來不良影響。有鑑於此，研發團隊針對廠房火災預防以及廠房內外空氣品質維護二大主題著手研究，希望提供勞工朋友安全又健康的工作環境。

▲修平科大「工廠智慧守護系統」 獲台灣永續行動獎銅獎，日前在台北頒獎。（圖／修平科大提供）

許教授團隊整合運用PM2.5空氣品質感測器、物聯網(IoT)技術、雲端資料、主動預警推播及APP行動裝置，建構了工廠智慧監測系統，把系統應用到工廠場域，可以將空氣品質感測器與廠房抽換氣的健康防護措施相結合，既可以保護勞工健康，減少暴露在不良空氣品質環境中，同時透過PM2.5細懸浮微粒值異常，也能早期偵測環境異常並提出預警，並對危險狀況進行即時處理，避免重大災害發生。