修平科大「工廠智慧守護系統」 獲台灣永續行動獎銅獎
修平科技大學電機工程系許耿禎教授帶領的師生研發團隊再傳捷報，以「工廠智慧守護系統」榮獲2022 TSAA台灣永續行動獎環境永續面向銅獎，頒獎典禮日前於台北世貿一館舉行，由國科會林敏聰副主委親自頒獎，師生獲悉都與有榮焉。
由許耿禎教授帶領的師生研發團隊開發的「工廠智慧守護系統」，最初發想是國內每年層出不窮的工廠火災案件，不僅對公司造成財務損失與人員傷亡，過程中產生的有害空汙及臭味，對社區環境也將帶來不良影響。有鑑於此，研發團隊針對廠房火災預防以及廠房內外空氣品質維護二大主題著手研究，希望提供勞工朋友安全又健康的工作環境。
許教授團隊整合運用PM2.5空氣品質感測器、物聯網(IoT)技術、雲端資料、主動預警推播及APP行動裝置，建構了工廠智慧監測系統，把系統應用到工廠場域，可以將空氣品質感測器與廠房抽換氣的健康防護措施相結合，既可以保護勞工健康，減少暴露在不良空氣品質環境中，同時透過PM2.5細懸浮微粒值異常，也能早期偵測環境異常並提出預警，並對危險狀況進行即時處理，避免重大災害發生。
許耿禎教授表示，修平科大位於台中市大里工業區，與區內廠商一直維持著緊密夥伴關係，修平科大的專業學識與技術，一向深獲廠商肯定。本次許教授藉由該系的優勢強項「無限感測技術」，以及研發團隊多年來在長照機構和文化古蹟的早期環境異常偵測、先期災害即時推播預警系統建構的經驗，研發這項「工廠智慧守護系統」，對於廠商守護廠區工安及勞工工作環境安全是一大貢獻。