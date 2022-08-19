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原物料能源成本仍處高檔　正隆衛生紙下半年將調漲5到20%

▲正隆指出，因為能源與原物料成本仍居高不下，因此下半年衛生紙擬調漲5到20%。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲正隆指出，因為能源與原物料成本仍居高不下，因此下半年衛生紙擬調漲5到20%。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-08-19 17:25:29

正隆今（19）日舉行法說會，指出家紙主要原物料成本近期回檔，但依舊處於高檔，能源成本也同樣居高不下，家紙這陣子成本漲幅高達50到60%，因此將適時反映成本，會持續跟通路與賣場溝通，預計下半年擬調漲衛生紙價格5到20%。

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正隆今（2022）年上半年EPS 1.79元，不如去年同期的2.16元，正隆指出主要是原物料成本高漲，且需求較以往回落。至於毛利率部分，今年上半年達到18.38%，遠低於去年同期的.85%。主要是原料包括廢紙、木漿還是持續高漲，另外能源成本尤其是煤炭從年初每噸197美元，漲到6月的310美元。

正隆指出，今年以來家紙成本一直攀升，包括木漿及能源成本都是，雖然近期相關價格有回檔，但整體仍處於高檔，因此即便上半年有過小調漲，但預計下半年還是會針對衛生紙調漲價格，包括春風、情人與雪柔等品牌，會依不同通路與品項調漲5到20%。

至於永豐餘集團旗下家用品子公司永豐實旗下衛生紙會不會也跟著漲？永豐實回應，目前正努力做更好的控管，關注全球的各種原物料與運輸的變化，並嚴密確保疫情不會對生產造成任何影響，會持續關注成本走勢及調節採購策略，謹慎因應原物料成本的變化。


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