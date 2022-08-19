魏廷朝妻張慶惠辭世　女兒魏筠曝母遺願：桃園隊一定要贏

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魏筠表示，媽媽在今年5月7日母親節前夕因身體不適，住院檢查，本來以為是黃疸，結果發現是胰臟癌，而且已是末期。魏筠說，媽媽一直都知道自己的狀況，但在一開始得知自己是癌症末期，還是很難接受，也要求子女們不要跟親友講，怕有很多人會來關心她，會壓力很大，只是後來病情變化真的很快。魏筠說，雖然後來經過一些治療，但因為是癌症末期，病期發展迅速，後來經常在家裡跟醫院之間往返，最後兩週進入安寧病房，這兩天其實都在昏睡，今天中午接到院方通知媽媽在睡夢中安祥離世。
魏筠表示，媽媽離世前有跟她和哥哥聊到自己這一生的過往，「她說她這輩子早年過的很辛苦，可是後來她有經過一些奮鬥，有做過官職、參與過選舉，有成功過也有失敗過，覺得自己這輩子過的很豐富，有高有低，最後也算是幸福，很滿意自己的人生。」
魏筠回憶媽媽在生病時，還一直擔心她選舉的狀況，希望她要好好加油，要幫桃園隊贏得選戰，「7月初急診的那個時候，她還特別跟我說桃園隊一定要贏，那是她講的最清楚的一句話。」
魏筠透露，桃園市市長鄭文燦第一時間有打電話向她致意，鄭稱讚張慶惠是很偉大的女性，希望魏筠要堅強、加油。至於張慶惠後事事宜，魏筠表示，因為事發突然，目前先要從台大醫院移靈回桃園，繞行老家兩圈後再送往殯儀館，後續也要再跟宗長討論。