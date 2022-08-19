全台水情穩定、主要水庫蓄水過半　水利署：唯基隆較嚴峻

水利署表示，今（2022）年上半年全台主要水庫集水區降雨量與歷史平均相當，但音夏季至今尚無颱風帶來豐沛降雨，且自7月起受太平洋副熱帶高壓影響，各地區降雨明顯有偏少情況，僅約歷史平均值的4成。故水利署已請各單位預為整備各項措施，在旱象可能發生前做好防旱準備，避免影響民生、產業及農業用水。
為全力維持水庫高蓄水率，水利署已透過強化區域調度，優先利用川流、埤塘、伏流水及地下水，加強農業灌溉管理及提升水源聯合調度運用，目前包括新竹寶山寶二100%、苗栗永和山98%、台中鯉魚潭98%、雲林湖山100%、嘉義蘭潭仁義潭98%、台南南化100%等水庫，均維持水庫接近滿庫狀態，可確保各標的供水至今年底。
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考量全球氣候變遷影響及未來降雨可能不確定性，水利署也於7月中旬完成盤整27台大型淨水設備及15台小型淨水設備，隨時可支援因應局部地區水源不足可能狀況，並將持續守視全台各水庫集水區天氣條件，加強地面、高空、無人機等人工增雨作業。
依據中央氣象局預測未來一季降雨，8月降雨偏少、9月正常及10月正常偏多，後續水利署將持續日日監看水情變化及檢討節水調度措施，每日三查降雨預報，提升調控水庫放水及應變的機動性，也會落實各項防旱作業，預防旱災發生。