比較瘦的鄭市長？鄭運鵬網路聲量全國第一 勝張善政4倍
民進黨桃園市長參選人陣前換將，由前新竹市長林智堅更換為在地立委鄭運鵬。在倒數99天的今（19）日，根據「今天有數嗎」大數據網路分析專業調查，才剛獲得正式徵召的鄭運鵬聲量以198386拔得頭籌，甚至超過民進黨在全國的母雞、台北市長參選人陳時中的127051；另外，同樣在桃園的國民黨參選人張善政僅50000左右、與在台北長期被邊緣的國民黨參選人蔣萬安差不多。至於黃珊珊與賴香伶，則分別只有 20000及10000。
「今天有數嗎」以QSearch為搜尋引擎，於本月12日至18日撈取全台約90萬個臉書粉絲頁貼文計算網路聲量，網路聲量的計算方式為分享X1+留言X0.1+按讚或表情X0.1。
該專頁網路聲量指出，鄭運鵬聲量以198386拔得頭籌，甚至超過陳時中的127051；另外，張善政僅50000左右、與長期被邊緣的蔣萬安差不多。至於黃珊珊與賴香伶，則分別只有 20000及10000。
該專業分析，鄭運鵬在社群上的行為，相較於其他政治人物而言較為獨特。鄭運鵬過去並未積極經營臉書粉絲專頁，但在其個人頁面又與其他網紅有非常活躍的互動。宣布參選後，粉絲數也從原本的3萬出頭，快速成長至5萬多。
相關人士也指出，鄭運鵬在網路上的神回應很容易引起網友共鳴，許多支持者也笑稱「要努力讓桃園換一個比較瘦的鄭市長」。但桃園選戰競爭相當激烈，近期有許多民調顯示鄭運鵬的民調較為逆風，接下來能否將網路聲量轉換為選民支持，值得繼續觀察。
另一方面，該人士也分析，同為桃園市長參選人的張善政原先規劃由前台北市議員羅智強主導空戰，卻被羅智強打臉拒絕，現在網路聲量被對手領先將近4倍，如何縮短和鄭運鵬的差距贏下選戰，會是國民黨接下來的重要課題。