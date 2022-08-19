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石斑魚新戰場！消基會再交鋒　陳吉仲揭這3句讓他暴怒

▲今（19）日消基會抽檢石斑藥檢結果皆合格，但批農委會流於「情緒化」的過激反應，對此，農委會主委陳吉仲隨後開嗆，「讓我感受到，他是中華人民共和國的消基會」。（圖／記者許若茵攝）
▲今（19）日消基會抽檢石斑藥檢結果皆合格，但批農委會流於「情緒化」的過激反應，對此，農委會主委陳吉仲隨後開嗆，「讓我感受到，他是中華人民共和國的消基會」。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-08-19 18:15:31

今（19）日消基會抽檢石斑藥檢結果皆合格，但批農委會流於「情緒化」的過激反應，對此，農委會主委陳吉仲隨後開嗆，「讓我感受到，他是中華人民共和國的消基會」，消基會也再抨擊陳亂扣帽子。下午陳吉仲則緩頰解釋，部分字眼都跟消費者安全保護沒有關係，希望大家回到消費者權益角度，就農產品安全提供相關的科學相關根據處理。

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針對各界關切中國6月10日片面暫停我國石斑魚輸入，農委會6月17日公布魚貨來源的11家養殖場檢驗結果皆合格，但由於檢驗單位為農委會依法設立並監督的所屬機構中央畜產會，消基會質疑是「左手交給右手」、「球員兼裁判」，更批流於以「泛政治化」與「情緒化」語言及態度回應，「逢中必反」的過激反應逞口舌之快。

不過陳吉仲隨後在農委會「稻米產業政策升級 稻農收益更有保障」記者會中回應，認為其實消基會今天公布石斑魚抽驗均未檢出禁藥，更是針對6月10日中國決定還漁民清白，證明台灣石斑魚品質是完全沒有問題。

陳吉仲話鋒一轉強調，自己比較遺憾的是，「讓我感受不到他是中華民國的消基會，讓我感受到，他是中華人民共和國的消基會」。

午間消基會董事長黃怡騰指陳吉仲亂扣帽子，陳的評論並非一個政務官應有的態度，直言陳不適任政務官。對此，陳吉仲下午出席2022第二屆綠色餐飲年會暨頒獎典禮，接受媒體採訪時表示，當然感謝消基會抽檢石斑魚且檢驗合格，這樣結果再次證明中國通知石斑魚超標時，農委會檢驗公布合格，石斑魚非常安全、品質非常好。

陳吉仲認為，消基會目的與農委會相同，都一定要保護消費者農產品安全與食品安全，針對這共同目標，很樂意從科學專業角度出發，「但是較遺憾的是，他（消基會）的前面兩頁，甚至結論，完全不是從這個目標出發的時候，才會讓人有所質疑」，還是期待消基會檢驗政府標準，同樣可以適用中國海關總局通知台灣。

陳吉仲解釋，中國通知時並無檢驗報告，就直接通知檢驗不合格，所以處理所有被中國禁止的石斑魚、文旦、鳳梨等，都是依照國際標準，提供科學根據，「我想這個部分，消基會應該也會認同」。

針對消基會批是「扣帽子」，陳吉仲認為，並沒有要特地針對消基會扣帽子，而是要請大家看消基會新聞稿內，應從消費者保護角度出發，而不是說農委會「左手交給右手」、「球員兼裁判」、「逢中必反」，這些所有字眼都跟消費者安全保護沒有關係，所以已經非常誠懇，希望大家回到消費者權益角度，就農產品安全提供相關的科學相關根據處理，也從國際規範處理才會更往前走。

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