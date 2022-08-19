防疫險前7月直接損失近300億　富邦金對純網保申設持保留

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而截至7月底止，富邦產險防疫險有效保單約160萬件，相較第1季法說會上公告的231萬件，已有明顯減少。韓蔚廷指出，目前富邦產險是根據每個月確診情形反映在承保地理區域進行確診率推估，目前是以19%確診率進行模擬，確診率每提高1個百分點，預估自留損失會增加10億元。不過，富邦金觀察近期確診人數有下降趨勢，預期此波理賠高峰應該已經過去，未來仍會持續關注疫情發展，並適時反映在每個月準備金提存上。
由於金管會7月時曾透露富邦產險對探詢申設純網保意願較高，但市場傳出因防疫保單影響，富邦產險態度已轉變。對此，韓蔚廷今日表示，由於分析純網保產險公司對目前短期業務綜效不明顯，若後續能和金融科技公司或有場景、有流量的業者合作，或許有可能，但以目前來說，富邦金對開設純網路產險態度仍偏向保留。
另外，金管會開鍘13家壽險公司，勒令業者停售共19張利變型保單，其中富邦人壽被勒令停售有3張，對此，富邦人壽主管說，因每月開宣告利率會議時有將市場升息和同業宣告情形納入決策考量，和原先宣告利率決定依據不一致，因此金管會裁罰3張利變型保單必須停售，被停售的3張保單占利變型保單銷售額不到一半，且目前架上還有許多張利變型保單，評估對業績影響不大。