怕被賣去柬埔寨？泰國觀光局呼籲：快下載這APP

今（19）日是2022台北國際觀光旅展，泰國觀光局共襄盛舉，同時回應近期甚囂塵上的柬埔寨詐騙案。由於詐騙集團的手法被陸續戳破，使泰國在內的東南亞國家變成中繼站，尤其泰國現在全面開放國境更是方便，也怕觀光客被誘騙去柬埔寨。泰國觀光局表示，遊客可以下載「Tourist Police I Lert U」應用程序，在泰國旅行時能夠安心無憂。
泰國觀光局表示，I Lert U 應用程式可在 Android 手機的 Google Play 和 iOS 的 App Store 免費下載，提供英語和泰語版本，該應用程式與旅遊警察 1155 緊急響應中心，還有口譯員和筆譯員隨時準備提供其他語言的旅遊幫助。該中心24小時隨時都可幫助遊客，聯繫旅遊警察後將立即派員前往現場。遊客還可以拍攝事故照片並通過應用程序上傳以尋求幫助。
觀光局指出，觀光警察是泰國皇家警察的一個部門，致力於泰國遊客的安全和福祉。觀光警察擁有 1,900 多名警官，在整個泰國開展業務，包括曼谷、普吉島、蘇梅島和清邁等所有主要旅遊目的地。
且皇家政府高度重視每位泰國遊客的安全。作為負責推廣和營銷泰國作為首選目的地的主要政府機構，泰國觀光局正與所有相關的公共和私人組織密切合作，以確保盡最大努力防止任何不幸事件發生在遊客和泰國當地人民身上。
旅客也可以打泰國觀光局旅遊協助中心專線1672，有中英泰三種服務，24小時服務，另在蘇凡納布國際機場、廊曼機場有泰國觀光局旅遊協助中心，或是下載服務中心line可以即時詢問。