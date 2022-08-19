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二十大將至！內憂外患襲中國　外媒：習近平需到處救火

▲中國國家主席習近平盼在二十大取得第三任期，但現在面臨內憂外患，外媒指他必須「救火」以求穩定。（圖／翻攝自經濟學人網站）
▲中國國家主席習近平盼在二十大取得第三任期，但現在面臨內憂外患，外媒指他必須「救火」以求穩定。（圖／翻攝自經濟學人網站）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-19 19:39:24

中國共產黨當局即將在今年秋天召開二十大，由於預期中共總書記習近平將會宣布開展第三任期，引起外界關注。但有外媒指出，目前習近平面臨著海內外的多重壓力，包括與美國關係緊張、台海危機、經濟崩潰和民族主義的反噬。有專家認為，北京為了保持穩定，正處於到處「救火」的狀態。

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《彭博社》文章分析指出，在北戴河會議之後，習近平面臨著國內外日益嚴重的問題，還確保在未來幾個月內，這些問題不會惡化，讓他仍能在二十大上打破先例再次連任，達成「最大成就」。

文章指出，這些問題包含著經濟增長預測被下調、新冠肺炎病例上升至3個月來的高點，以及美中可能在台海問題上起爭端，「幾乎每週都有新的危機」，也讓習近平必須專注控制風險，並且保持搵定。

文章分析稱，在內政方面，習近平無法聲稱中國能在中共當政100週年之前，意即2049年前，實現所謂「富強民主文明和諧」的夢想。而在外交方面，習近平還面臨美國在台灣問題上的角力和考驗，長期以來，台灣一直被視為美中之間最具爆炸性的問題。尤其在美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中共高層下令進行規模空前的軍演，甚至還在台北上空發射導彈，讓局勢更加緊張。

歐亞集團高級分析師韋恩（Ali Wyne）表示，美中關係的前景正在變暗。如果習近平繼續評估美國正處於末日衰退期，而中國將成功實現經濟和技術自力更生，他不太可能大幅調整目前的外交政策。」

另外，在中國與民主國家矛盾加深之際，也受到國內好戰民族主義者的「反噬」，他們在社群媒體上表達裴洛西訪台當局的反應感到失望。《彭博社》分析指出，這表明習近平需要非常謹慎地應對日益增長的民族主義情緒。

報導指出，北京面臨的內憂外患，破壞了黨對民眾的「承諾」。萬神殿宏觀經濟（Pantheon Macroeconomics）首席經濟學家克雷格‧博瑟姆（Craig Botham）表示，北京將設立一個房地產基金，因為「穩定是目標，因為這有助於黨保持權力」。博瑟姆表示，中國已經需要到處「救火」，以求穩定。

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