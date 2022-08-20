全球頂尖白富美！醫學學霸、精通馬術　蓋茲愛女生活低調

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雖然有個在科技業呼風喚雨的老爸，但在成長過程中，父母並未讓她們太早就享受科技的便利，珍妮佛直到14歲才擁有自己的第1支手機，就連使用電腦也要抓緊時間，不讓孩子過度沉迷在網路世界和電子產品中，以此培養孩子們的專注力和紀律，直到20歲珍妮佛才被准許創辦IG帳號。除此以外，珍妮佛的父母也不買奢侈品給小孩，不讓孩子隨便就被寵壞，但非常鼓勵她們要挖掘自己真正的興趣，在培養孩子專業素養的事上，花錢倒是一點都不手軟。
受到父母創立的蓋茲基金會影響，從小看到父母關切全球兒童面臨的各種疾病問題，耳濡目染之下，珍妮佛也對醫學產生了興趣，高中畢業後，她就考入知名的史丹佛大學（Stanford University）學習人類生物學，之後又進一步專攻兒科醫學，並到西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）攻讀醫學博士。
除了學霸的身分、珍妮佛另一個為人所知的專業則是馬術選手，這是一項在富豪階層相當常見的休閒嗜好，6歲就開始學騎馬的她，在父母的全力支持下，馳騁在懷俄明州、佛羅里達州、加州、紐約州的豪華私人馬場，馬厩、獸醫套房等設施樣樣具備，為她的馬術素養立下雄厚的基礎。
沒有辜負父親的疼愛，在馬術上深耕20年的珍妮佛，各類馬術比賽獎項拿到手軟，曾在2017年拿下全美馬術障礙賽中冠軍，賺進10萬美元獎金；2018年又在世界巡迴比賽中，從來自30多個國家、2800位選手中脫穎而出，得到總排名前20的好成績。
2021年10月，珍妮佛與交往4年、同為史丹福大學畢業生的拿薩（Nayel Nassar）結為連理，婚禮地點就在美國紐約州東南部的私人馬場內，雖然當時蓋茲夫婦已經離婚，但2人都有出席，送愛女上紅毯。
埃及籍的拿薩，與珍妮佛是因馬術而相識，他5歲就開始學習馬術，還曾於2012年的倫敦奧運會入選埃及國家隊後備隊員，更多次闖入全球冠軍聯賽，父母在中東經營1間建築與設計公司，家境殷實，與蓋茲家比起來，或許不算大富大貴，卻仍成功擄獲珍妮佛的芳心。
由於比爾蓋茲之前就說過，會將自己的絕大部分財產捐給名下的慈善基金會，光是上個月就已經向基金會捐贈200億美元（約台幣6000億元），而且仍在持續，這意味著珍妮佛和手足們，未來並不會繼承鉅額遺產，但珍妮佛從小就已習慣低物慾的生活，優秀的教育和專業素養，也讓她擁有了比名牌包包、名車更重要的隱形財富。