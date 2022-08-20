開學接送它！遠傳推「0元兒童定位錶」　每月66元免綁約

迎接開學季，為了剛上小學的孩子，當爸媽的擔心可不少，像是怕安親班老師忘記接走，也煩惱課後該如何和孩子約定接送地點，為此，部分家長會讓孩子配戴定位手錶。搶在開學前遠傳推出「兒童定位手錶」，並加碼送「高級球寶可夢保護套組」，月付399元限量套組0元帶回家，再享手錶上網、網內語音吃到飽。 我是廣告 請繼續往下閱讀 遠傳兒童定位手錶可即時語音、視訊通話，或SOS一鍵求救功能求援，具備注音輸入功能，家長還可透過專用手機APP即時定位孩子的位置，現在更獨家推出「高級球寶可夢保護套組」，包含360 兒童手錶 F1 台灣版、高級球寶可夢保護套、皮卡丘或卡比獸造型錶帶扣環，月付399元，限量套組可0元帶回家，再享手錶上網、網內語音吃到飽。同步推出遠傳親子寶貝方案，月付149元，內含2GB的4G全速上網流量，流量用完後還能以1Mbps網速上網吃到飽。不想綁約，遠傳還有百元有找的親子易付卡，免開卡費、免設定費，客戶透過月租門號加辦親子易付卡，每月只要以66元定期定額優惠扣抵月租帳單，讓孩子也可享每月4G輕速上網吃到飽及每月免費300元網內通話優惠。針對外宿生，同辦5G、光纖上網，較個別申辦月費省下一半，遠傳老客戶加辦光纖上網指定方案，每月最低僅479元，平均每日只要16元。其中【一費雙網手機包】月付999元，可享有5G上網60GB上網傳輸量(量到降速至4G高速飽)以及光纖120M飆網服務，再享5G手機、學習平板0元起優惠；另有月付1399元以上方案，升級享有雙網上網吃到飽，光纖上網網速最高可達1G，多款當紅5G手機/學習平板0元價。▲遠傳獨家推出「高級球寶可夢保護套組」，包含360 兒童手錶 F1 台灣版、高級球寶可夢保護套、皮卡丘或卡比獸造型錶帶扣環，現在月付399元，手錶0元，再享手錶上網、網內語音吃到飽。（圖／翻攝官網）冰越多東西越窮？譚敦慈揭「冰箱秘密」：根本沒有這功能開學博客來「各校用書查詢」不怕買錯 小1用品整套免3千realme粉絲節起跑！新手錶、電動牙刷首賣優惠399元起vivo Y02s輕娛樂社交機俗又大碗 大螢幕大電量4千有找