舊電視便宜升級法！Chromecast「3亮點」：根本爸媽救星

我是廣告 請繼續往下閱讀
帶孩子出門旅行，回到民宿或是飯店可能只有簡單的無線台，爸媽都累翻天的狀況下，孩子依舊滿電，如果有孩子們常看的節目，至少爸媽可以喘口氣，Chromecast (支援Google TV)支援具備 HDMI連接埠的電視，插入連接埠並連上Wi-Fi 網路，即可開始串連，立即收看YouTube、Netflix、Disney+等常看的節目，且體積小巧，相當方便攜帶。
推坑2：遙控器直覺操作
Chromecast (支援Google TV)內附的遙控器是超值的關鍵，上面有Google語音助理快捷鍵，按下就能透過語音搜尋想要的內容，實際測試在自然語調之下辨識度相當好，除了自家的YouTube之外還有Netflix快捷鍵，可以一鍵進入想看的頻道，側邊還有音量大小鍵可以直接操作，整體的體驗感覺非常好上手。
推坑3：高性價比
對比Apple TV或是Android TV，Chromecast (支援Google TV)安裝簡單且功能豐富，操作起來的流暢度高，不需要花上萬元換掉整台電視，只要1999元就能給舊電視帶來新契機。Google TV的主畫面彙整了多數影視串流服務，包含Apple TV、MyVideo、Disney+等都能自行下載。也能透過該裝置鏡像投影手機上的畫面，此外，在 Chromecast (支援 Google TV) 可設定家長監護功能來管理孩子可觀看的內容並限制觀看時間。