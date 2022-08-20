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舊電視便宜升級法！Chromecast「3亮點」：根本爸媽救星

▲Chromecast (支援Google TV)可以立即替舊電視升級成智慧電視，售價1999元，擁有頗高的性價比。(圖／記者周淑萍攝)
▲Chromecast (支援Google TV)可以立即替舊電視升級成智慧電視，售價1999元，擁有頗高的性價比。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-20 13:10:00

想要讓電視立即升級成為智慧電視，目前市面上最快、最便宜的方法就是裝上Google全新串流媒體播放器Chromecast (支援Google TV)，使用HDMI 連接埠可以連接多數電視，出遊也能立即幫飯店或民宿的電視升級成智慧電視。實際體驗後整理3大超推坑亮點：重量輕巧方便旅行時塞進包包內、遙控器語音辨識精準方便、2000元就能買到。

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推坑1：重量輕巧
帶孩子出門旅行，回到民宿或是飯店可能只有簡單的無線台，爸媽都累翻天的狀況下，孩子依舊滿電，如果有孩子們常看的節目，至少爸媽可以喘口氣，Chromecast (支援Google TV)支援具備 HDMI連接埠的電視，插入連接埠並連上Wi-Fi 網路，即可開始串連，立即收看YouTube、Netflix、Disney+等常看的節目，且體積小巧，相當方便攜帶。

推坑2：遙控器直覺操作
Chromecast (支援Google TV)內附的遙控器是超值的關鍵，上面有Google語音助理快捷鍵，按下就能透過語音搜尋想要的內容，實際測試在自然語調之下辨識度相當好，除了自家的YouTube之外還有Netflix快捷鍵，可以一鍵進入想看的頻道，側邊還有音量大小鍵可以直接操作，整體的體驗感覺非常好上手。

推坑3：高性價比
對比Apple TV或是Android TV，Chromecast (支援Google TV)安裝簡單且功能豐富，操作起來的流暢度高，不需要花上萬元換掉整台電視，只要1999元就能給舊電視帶來新契機。Google TV的主畫面彙整了多數影視串流服務，包含Apple TV、MyVideo、Disney+等都能自行下載。也能透過該裝置鏡像投影手機上的畫面，此外，在 Chromecast (支援 Google TV) 可設定家長監護功能來管理孩子可觀看的內容並限制觀看時間。

▲完整盒裝內有Chromecast主機、電源變壓器、USB 傳輸線、聲控器、電池和說明書。（圖／記者周淑萍攝）
▲完整盒裝內有Chromecast主機、電源變壓器、USB 傳輸線、聲控器、電池和說明書。（圖／記者周淑萍攝）
▲Chromecast (支援Google TV)。(圖／記者周淑萍攝)
▲只要電視有 HDMI 連接埠，就能立即使用，且外型小巧方便外出攜帶。(圖／記者周淑萍攝)
▲Chromecast (支援Google TV)。(圖／記者周淑萍攝)
▲Chromecast (支援Google TV)遙控器功能強大，除了自家的YouTube之外還有NETFLIX快捷鍵。(圖／記者周淑萍攝)

▲Chromecast (支援Google TV)。(圖／記者周淑萍攝)
▲遙控器側邊還有音量大小鍵可以直接操作，整體的體驗感覺非常好上手)。(圖／記者周淑萍攝)
▲Chromecast (支援Google TV)內建多款影片串流App。(圖／記者周淑萍攝)
▲Chromecast (支援Google TV)內建多款影片串流App。(圖／記者周淑萍攝)

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